Groupe LDLC : L'Armoire de Bébé, spécialiste de la Puériculture, inaugure un nouveau format de concept-store à Villefranche-sur-Saône !

Lancé en mai 2015 par le Groupe LDLC, pionnier du e-commerce français, L'Armoire de Bébé a inauguré vendredi 10 septembre un tout nouveau format de concept-store à Villefranche-sur-Saône. Cette nouvelle boutique se présente sous un format « city » avec une surface de vente de 89m2 et plus de 1000 références disponibles sur place ! Au programme : les marques les plus cool et tendances de la Puériculture et un conseil clientèle au plus proche des besoins des jeunes parents.

L'Armoire de Bébé à Villefranche-sur-Saône, cinquième magasin de l'enseigne !

Six ans après le lancement du site e-commerce, le nouveau-né de la Puériculture qui casse les codes a décidé d'ouvrir son 5ème point de vente à Villefranche-sur-Saône. Avec un nouveau format plus intimiste que les magasins précédents, cette boutique a levé le rideau le 10 septembre et propose sur une surface de 89m2 plus de 1000 références dédiées à l'arrivée de bébé.

De quoi ravir les jeunes parents qui trouvent tout le nécessaire pour le bien-être de leurs enfants de 0 à 3 ans. Sur place, une équipe de 2 professionnels oriente les clients et leur font découvrir les différents univers proposés : Poussettes, Sièges-Auto, Décoration, Eveil et Jouets, Repas, Peluches, Hygiène et Sécurité…

Le magasin permet, en outre, l'accès aux 8000 références présentes sur le site e-commerce et à plus de 250 marques soigneusement sélectionnées parmi lesquelles : Babyzen, Cybex, Stokke, Tartine & Chocolat, Djeco, Vilac, Janod, Little Dutch, Liewood, Jellycat…

Avec ce format « city », L'Armoire de Bébé compte s'implanter au coeur des grandes villes, maillant ainsi peu à peu l'hexagone. Pour rappel, l'enseigne est déjà présente à Limonest (69), Orgeval (78), Epagny Metz Tessy (74) et Nîmes (30).

Une enseigne dynamique au service des parents

Ce concept-store, allie design coloré, atmosphère cocoon, un mobilier élégant et déco qui invite nos clients à « prendre la route » de la boutique pour découvrir de jolis univers inspirants mis en scène avec Amour pour accompagner les familles dans la grande aventure de l'Enfance.

Informations Pratiques :

Adresse : 254 rue Nationale - 69400 Villefranche sur Saône

Horaires : Du Mardi au Samedi de 10h à 19h

Instagram : https://www.instagram.com/armoiredebebe/

Facebook : https://www.facebook.com/ArmoireDeBB

Pinterest : https://www.pinterest.fr/larmoiredebb/