Groupe LDLC : LDLC dévisse après un nouvel avertissement du fait du décrochage de son activité en février

L'action LDLC chute de 8,07% à 32,45 euros, le distributeur de produits high-tech et de matériel informatique ayant enregistré " un décrochage important de son activité en février 2022 " et émis un profit warning. Le groupe avait déjà lancé un avertissement fin janvier en raison d'une pénurie de cartes graphiques. Le repli, impactant à la fois les activités BtoC et BtoB du groupe, est estimé à 20% de son chiffre d'affaires par rapport au moins de février 2021.



LDLC explique ce trou d'air par " un contexte de marché complexe déjà évoqué fin janvier, auquel s'ajoute désormais un fort attentisme des consommateurs face à un environnement incertain et volatile (contexte géopolitique, inflation, arbitrage des dépenses, etc.) ".



Le groupe n'anticipe pas d'inflexion notable de ces comportements d'attentisme avant juillet 2022 et ne sera donc pas en mesure de compenser ce repli inattendu d'ici la fin de l'exercice clos le 31 mars 2022.



Dans ce contexte, et en tenant compte de ces nouveaux éléments, LDLC vise désormais un chiffre d'affaires d'environ 680 millions d'euros pour l'exercice 2021-2022, contre 724 millions d'euros en 2020-2021 et 493 millions d'euros en 2019-2020. Il ciblait auparavant 720 millions d'euros sur l'exercice en cours.



L'excédent brut d'exploitation devrait lui atteindre 55 millions d'euros environ, contre 70 millions d'euros en 2020-2021 et 16 millions d'euros en 2019-2020. Il visait précédemment environ 65 millions d'euros sur l'exercice en cours.



Si Midcap Partners reste à l'Achat sur le dossier, il a nettement abaissé son objectif de cours de 103 euros à 70 euros.