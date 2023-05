Groupe LDLC : LDLC lance une nouvelle campagne de publicité télévisée

LDLC lance sa campagne TV nationale 2023. L’ expert de la vente de matériel informatique et high-tech va prendre la parole pour la deuxième année consécutive à travers une publicité en 3 volets, afin d’ augmenter sa notoriété et de travailler la préférence de marque auprès du public. Au total, 800 spots seront diffusés jusqu'au 21 mai prochain, permettant de mettre en avant la marque LDLC et plus de 80 magasins répartis dans toute la France. Pour cette seconde campagne publicitaire, LDLC a renouvelé sa confiance à l'agence Big Success.



À travers une saga de spots adoptant les codes distinctifs des films épiques, LDLC présente différents personnages en quête de l'ordinateur idéal. La VO raconte le début de cette quête, dont seul LDLC sait si elle va aboutir. L'enseigne reprend dans cette campagne le jeu de mots " LD ; elle sait ".



Dans le premier volet de la saga, c'est Lucette que l'on peut suivre dans sa quête au sein d'un magasin LDLC. Le premier épisode de cette saga est visible du 1er au 21 mai.