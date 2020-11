LDLC, expert de la vente de matériel informatique et high-tech, va ouvrir un nouveau magasin à Besançon, le 4 décembre prochain. Situé rue de Châtillon, le magasin dispose d'une surface de 106 mètres carrés et sera piloté par un binôme de franchisés : Florian Vierjan et Matthieu Fournier. La boutique LDLC disposera d'un atelier permettant la réparation et le montage des ordinateurs.