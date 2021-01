Groupe LDLC : LDLC plus optimiste sur ses objectifs annuels

Grâce à une activité plus dynamique que prévu en fin d'année, LDLC a rehaussé ses objectifs annuels. Son chiffre d’affaires du troisième trimestre, clos fin décembre de l'exercice 2020-2021 a bondi de 51,3% à 227,8 millions d'euros (+27,1% à périmètre constant) porté par la croissance de l’ensemble de ses activités. L’activité BtoC a réalisé un chiffre d’affaires de 164,8 millions d'euros, en hausse de 67,3% (+30,3% à périmètre constant) soutenue par le dynamisme de la demande pour les produits high-tech.



Les activités BtoB affichent une croissance de 19% avec un chiffre d'affaires de 59,3 millions d'euros.



Le chiffre d'affaires à 9 mois a atteint le montant record de 542,1 millions d'euros.



" Avec des tendances de marché toujours solides, le Groupe LDLC est confiant dans sa capacité à délivrer des résultats en forte hausse sur l'exercice 2020-2021 et vise désormais un chiffre d'affaires autour de 700 millions d'euros pour un excédent brut d'exploitation proche de 60 millions d'euros " a déclaré le Directeur général, Olivier de la Clergerie.



Le distributeur de produits high tech visait auparavant de 660 millions d'euros de chiffre d'affaires et de 53 millions d'euros d'excédent brut d'exploitation. Il table aussi sur un endettement net négatif.