Connexion
E-mail
Mot de passe
Retenir
Mot de passe oublié ?
Devenir membre gratuitement
Inscription
Inscription
Devenir membre
Inscription gratuite
Devenir client
Découvrez nos services
Paramètres
Paramètres
Cotations dynamiques 
OFFON

Accueil Zonebourse  >  Actions  >  Euronext Growth Paris  >  Groupe LDLC    ALLDL   FR0000075442

GROUPE LDLC

(ALLDL)
  Rapport
SynthèseCotationsGraphiquesActualitésNotationsAgendaSociétéFinancesConsensusRévisionsDérivésFondsCommunauté 
SynthèseToute l'actualitéCommuniquésPublications officiellesActualités du secteurAnalyses ZonebourseRecommandations des analystes

Groupe LDLC : RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020-2021 EN TRÈS FORTE CROISSANCE ▪ CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ DE 314,3 M AU 1ER SEMESTRE, EN HAUSSE DE 41,6% (+21,0% À PÉRIMÈTRE CONSTANT) ▪ PROGRESSION DE 2,9 PTS DU TAUX DE MARGE BRUTE À 21,9% ▪ MULTIPLICATION PAR PLUS DE x5 DE L'EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION À 25,6 M, SOIT 8,1% DU CHIFFRE D'AFFAIRES ▪ ACOMPTE SUR DIVIDENDE DE 0,50  AU TITR

03/12/2020 | 18:01
share with twitter
share with LinkedIn
share with facebook

RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020-2021 EN TRÈS FORTE CROISSANCE

  • CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ DE 314,3 M€ AU 1ER SEMESTRE, EN HAUSSE DE 41,6% (+21,0% À PÉRIMÈTRE CONSTANT)
  • PROGRESSION DE 2,9 PTS DU TAUX DE MARGE BRUTE À 21,9%
  • MULTIPLICATION PAR PLUS DE x5 DE L'EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION À 25,6 M€, SOIT 8,1% DU CHIFFRE D'AFFAIRES
  • ACOMPTE SUR DIVIDENDE DE 0,50 € AU TITRE DE L'EXERCICE 2020-2021

Télécharger le document

Disclaimer

Groupe LDLC SA published this content on 03 December 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 03 December 2020 17:00:07 UTC


© Publicnow 2020
share with twitter
share with LinkedIn
share with facebook
Réagir à cet article
Réagir le premier
Publier
loader
Toute l'actualité sur GROUPE LDLC
18:27Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Vendredi 4 décembre 2020
AO
18:21LDLC : nette progression de la rentabilité au premier semestre et acompte sur di..
AO
18:01GROUPE LDLC : RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020-2021 EN TRÈS FORTE CROISSANCE ▪ C..
PU
17:50GROUPE LDLC : Résultats semestriels 2020-2021 en très forte croissance
AN
09:02Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Jeudi 3 décembre 2020
AO
02/12Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Jeudi 3 décembre 2020
AO
02/12Agenda AOF / Sociétés France - Jeudi 3 décembre 2020
AO
30/11Agenda AOF / Sociétés France - Semaine du lundi 30 novembre 2020
AO
28/11Interview de Willliam Higgons , Gérant d'Indépendance et Expansion Fr..
27/11Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Vendredi 27 novembre 20..
AO
Plus d'actualités
Recommandations des analystes sur GROUPE LDLC
Plus de recommandations
Données financières
CA 2021 672 M 818 M -
Résultat net 2021 27,6 M 33,5 M -
Tréso. nette 2021 8,55 M 10,4 M -
PER 2021 10,1x
Rendement 2021 0,56%
Capitalisation 276 M 333 M -
VE / CA 2021 0,40x
VE / CA 2022 0,36x
Nbr Employés 949
Flottant 57,6%
Graphique GROUPE LDLC
Durée : Période :
Groupe LDLC : Graphique analyse technique Groupe LDLC | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique GROUPE LDLC
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreHaussièreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 2
Objectif de cours Moyen 50,00 €
Dernier Cours de Cloture 44,60 €
Ecart / Objectif Haut 12,1%
Ecart / Objectif Moyen 12,1%
Ecart / Objectif Bas 12,1%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Laurent Villemonte de La Clergerie Chairman-Management Board
Olivier Villemonte de La Clergerie Chief Executive Officer
Suzanne Villemonte de La Clergerie Chairman-Supervisory Board
Marc Villemonte de La Clergerie Vice Chairman-Supervisory Board
Anne-Marie Valentin Bignier Member-Supervisory Board
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
GROUPE LDLC249.80%333
BEST BUY CO., INC22.40%27 829
JB HI-FI LIMITED20.25%3 842
GOME RETAIL HOLDINGS LIMITED23.61%2 302
MOBILE WORLD INVESTMENT CORPORATION0.00%2 230
BIC CAMERA INC.-9.07%1 907
RUBRIQUES
SERVICES GRATUITS
SERVICES FINANCIERS
APPLICATION MOBILE
SOLUTIONS
+33 (0)4 78 30 41 42
À PROPOS
Stock Market Quotes Interactive brokers Best of des tweets Stock Market News Börse: Aktien, Kurse und Nachrichten
Copyright © 2020 Surperformance. Tous droits réservés. Les cotations sont fournies par Factset, Morningstar et S&P Capital IQ