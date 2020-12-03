Groupe LDLC : RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020-2021 EN TRÈS FORTE CROISSANCE ▪ CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ DE 314,3 M AU 1ER SEMESTRE, EN HAUSSE DE 41,6% (+21,0% À PÉRIMÈTRE CONSTANT) ▪ PROGRESSION DE 2,9 PTS DU TAUX DE MARGE BRUTE À 21,9% ▪ MULTIPLICATION PAR PLUS DE x5 DE L'EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION À 25,6 M, SOIT 8,1% DU CHIFFRE D'AFFAIRES ▪ ACOMPTE SUR DIVIDENDE DE 0,50 AU TITR
03/12/2020 | 18:01
RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020-2021 EN TRÈS FORTE CROISSANCE
CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ DE 314,3 M€ AU 1ER SEMESTRE, EN HAUSSE DE 41,6% (+21,0% À PÉRIMÈTRE CONSTANT)
PROGRESSION DE 2,9 PTS DU TAUX DE MARGE BRUTE À 21,9%
MULTIPLICATION PAR PLUS DE x5 DE L'EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION À 25,6 M€, SOIT 8,1% DU CHIFFRE D'AFFAIRES
ACOMPTE SUR DIVIDENDE DE 0,50 € AU TITRE DE L'EXERCICE 2020-2021
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