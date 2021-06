Groupe LDLC : À Saint-Quentin-Fallavier, sur son futur site de distribution urbaine et logistique de près de 90000 m², SEGRO construit un premier bâtiment de 28000 m² pour le compte de Groupe LDLC

À 35 km de Lyon et à 15 km de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry, au coeur du Parc de Chesnes -première zone logistique de France-, le SEGRO Logistics Park Saint-Quentin-Fallavier est un programme de distribution urbaine et logistique de près de 90 000 m2. Sur un terrain de 20 hectares et après la déconstruction de l'ancien site de 56 000 m² en 2019, le projet sera développé en plusieurs phases et comprend un premier bâtiment mixte d'une surface totale de 27 852 m2 dont 977 m2 de bureaux.

Pour ce premier bâtiment, un BEFA a été signé en octobre 2020 avec le Groupe LDLC, leader du e-commerce informatique et high-tech en France. Cette nouvelle plateforme permettra au Groupe LDLC d'effectuer le stockage et la distribution des pièces et matériels informatiques vendus sur leurs différents sites internet et d'assurer le SAV de ces produits grâce à un atelier sur place. L'expédition se fera vers toute la France, les DOM-TOM, la Suisse, la Belgique, le Luxembourg et l'Espagne. Comme pour chacun de ses projets, SEGRO a vocation à concevoir et développer des sites de classe A répondant aux derniers standards architecturaux et techniques : le bâtiment destiné au Groupe LDLC vise la certification BREEAM niveau «Excellent», il prévoit l'installation de panneaux photovoltaïques et bénéficiera du label BiodiverCity® Life, notamment grâce à la conception d'un bassin paysager pour favoriser le développement de la biodiversité sur site. Cette réalisation dont la livraison est attendue en novembre 2021, marque la première phase du développement de ce campus qui permettra de donner une seconde vie à cet ancien site industriel. « Nous sommes ravis d'installer nos activités de logistique et de distribution urbaine au sein du futur SEGRO Logistics Park Saint-Quentin-Fallavier, l'emplacement du site nous permettant de continuer à gérer nos flux et à servir nos clients, de façon rapide et qualitative. En nous proposant un site sécurisé, répondant aux dernières normes environnementales et livré dans les meilleurs délais, SEGRO a su répondre à notre besoin de développement logistique et commercial », précise Olivier de la Clergerie, Directeur Général du Groupe LDLC.

« Dans une région caractérisée par la rareté du foncier, le développement de ce nouveau site constitue pour SEGRO un nouvel exemple de notre savoir-faire en matière de requalification de sites industriels. Nous sommes heureux de démontrer notre capacité à proposer à nos clients utilisateurs des solutions adaptées et correspondant également aux attentes locales en matière de redynamisation du territoire. Au sein du notre parc, nous avons encore la possibilité de développer deux autres plateformes, soit plus de 50 000 m² dans ce marché très dynamique », conclut Julien Meynadier, Directeur Développement Grande Logistique, SEGRO France. Pour cette opération, Cushman & Wakefield conseillait SEGRO et Valoris Real Estate le Groupe LDLC.



Phase 1 - Bâtiment A en quelques chiffres :

• Surface totale : 27 852 m² (dont 26 875 m² d'entrepôt & 977 m² de bureaux)

• Hauteur libre : 12 m

• 45 portes à quai & 2 accès de plain-pied

• Parking VL : 178 places

• Livraison : novembre 2021