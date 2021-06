Groupe LDLC : A suivre aujourd'hui

LDLC a enregistré un net part du groupe de 42,2 millions d'euros au cours de son exercice 2020-2021, clos au 31 mars 2021, soit une multiplication par plus de 5 en un an. L'excédent brut d'exploitation s'établit à 70 millions d'euros, soit plus de 4 fois l'EBE réalisé l'an passé, pour une marge record de 9,7%. Le chiffre d'affaires du site de vente de matériel informatique a quant à lui bondi de 46,8% à 724,1 millions d'euros.



"Cette évolution record traduit la forte croissance des activités BtoC online, la contribution de Top Achat acquis en avril 2020, les solides performances enregistrées par les boutiques LDLC et la bonne orientation des activités BtoB depuis la fin de la première période de confinement", explique le groupe.



Sur l'exercice, les activités BtoC progressent de 62,6% (+30% à périmètre constant) avec un chiffre d'affaires de 526,2 millions d'euros. Les revenus du réseau de boutiques LDLC (57 magasins LDLC en France au 31 mars 2021) sont en hausse de 25,8%, pour atteindre 86,3 millions d'euros.



Le Groupe a recruté 725 000 nouveaux clients (BtoC et BtoB) sur 2020-2021, soit deux fois plus que sur l'exercice précédent. Dans le contexte particulier de la crise sanitaire, le panier moyen est en revanche en repli de 8,2% pour s'établir à 391 € HT (426 € HT en n-1).



Les capitaux propres s'établissent à 101,6 millions d'euros au 31 mars 2021 (contre 62,5 millions au 31 mars 2020) pour une trésorerie nette de l'endettement financier de 31,3 millions d'euros à l'issue de l'exercice (contre 8,6 millions d'endettement financier net au 31 mars 2020).



Dans ce contexte de nette progression de son activité et de sa rentabilité, le Groupe LDLC se dit confiant dans la bonne dynamique de son activité et sa capacité à consolider ses fondamentaux pour l'exercice 2021-2022. Il estime ainsi être en mesure de délivrer des résultats à nouveau en progression avec un objectif de chiffre d'affaires compris entre 750 et 800 millions d'euros, et un excédent brut d'exploitation supérieur à 70 millions d'euros.



Par ailleurs, LDLC a décidé de renouer avec le versement d'un dividende, proposé à l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra le 24 septembre 2021, de 2 euros par action au titre de l'exercice 2020-2021.