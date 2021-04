Groupe LDLC : LDLC dévoile un solide quatrième trimestre

LDLC a vu son chiffre d’affaires du quatrième trimestre, clos fin mars, augmenter de 50,7% à 182 millions d'euros. Il a progressé de 31,1% à périmètre constant, porté par la croissance de l’ensemble des activités du groupe. L’activité BtoC a réalisé un chiffre d’affaires de 129 millions en hausse de 56,9% (+28,2% à périmètre constant) soutenue par la forte demande pour les produits high-tech. Les activités BtoB affichent une croissance de +35,9% avec un chiffre d’affaires de 50 millions d'euros.



" Avec des tendances de marché toujours solides, le Groupe LDLC est confiant dans sa capacité à délivrer des résultats 2020- 2021 en forte hausse avec un excédent brut d'exploitation attendu à environ 69 M€ soit plus de 4 fois l'EBE réalisé en 2019-2020 (15,7 M€) " a déclaré Olivier de la Clergerie, Directeur général du Groupe LDLC.



Le distributeur de produit high tech prévoit aussi d'atteindre un endettement net négatif de plus de 30 millions pour 2020-2021.



Dans ce contexte de nette progression de son activité et de sa rentabilité, le Groupe LDLC est confiant dans la bonne dynamique de son activité et sa capacité à consolider ses fondamentaux pour l'exercice 2021-2022. Le groupe communiquera de façon plus précise sur ses perspectives pour l'exercice en cours lors de la publication des résultats annuels 2020-2021 en juin prochain.