Groupe Ldlc : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ AU 31 DÉCEMBRE 2022

BILAN SEMESTRIEL AU 31 DÉCEMBRE 2022 DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ CONTRACTÉ AVEC LA SOCIÉTÉ DE BOURSE GILBERT DUPONT

Au titre du contrat de liquidité confié par la société GROUPE LDLC à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 10 269

Solde en espèces : 125 042,98 €

Au cours du 2ème semestre 2022, il a été négocié un total de :

ACHAT 62 165 titres 1 526 211,98 € 836 transactions VENTE 62 008 titres 1 526 209,23 € 935 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 9 712

Solde en espèces : 136 225,64 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d'actions : 2 432

Solde en espèces : 103 216,90 €





PROFIL DU GROUPE

Le Groupe LDLC est l'une des premières entreprises à s'être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd'hui, distributeur spécialisé multimarques et acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech, le Groupe LDLC s'adresse à une clientèle de particuliers (BtoC) et de professionnels (BtoB). Il exerce ses activités au travers de 15 enseignes, dispose de 7 sites marchands et compte plus de 1 000 collaborateurs.

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Clients, reconnu pour l'efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.

Retrouvez toute l'information sur le site www.groupe-ldlc.com

ANNEXE

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en

EUR TOTAL 836 62 165 1 526 211,98 935 62 008 1 526 209,23 01/07/2022 24 684 19743,93 17 748 21866,13 04/07/2022 16 618 17748,34 9 564 16484,42 05/07/2022 0 659 18127,31 0 264 7283,94 06/07/2022 0 50 1365 0 545 15036,5 07/07/2022 0 299 8188,95 0 460 12673 08/07/2022 0 0 0 26 678 19348,09 11/07/2022 12 403 11590,12 38 561 16674,77 12/07/2022 14 628 17511,65 31 1411 39339,39 13/07/2022 13 836 23282,52 14 810 22600,22 14/07/2022 0 369 10390,27 0 620 17389,57 15/07/2022 0 277 7814,5 0 696 19816,37 18/07/2022 0 442 12774,2 0 597 17444,94 19/07/2022 0 416 12256,4 0 586 17268,01 20/07/2022 0 955 28382,98 0 839 25007,57 21/07/2022 0 880 26367,53 0 806 24244,48 22/07/2022 0 1723 49317,08 0 70 1913,65 25/07/2022 0 554 14917,39 0 562 15265,1 26/07/2022 0 1182 31642,26 0 857 23063,07 27/07/2022 0 100 2670 0 471 12589,55 28/07/2022 17 354 9416,29 8 262 7086 29/07/2022 0 0 0 18 404 11052,51 01/08/2022 18 749 20472,57 9 259 7181,06 02/08/2022 0 430 11584,5 0 196 5319,79 03/08/2022 0 25 685 0 559 15289,32 04/08/2022 0 141 3927,79 0 489 13736,69 05/08/2022 0 119 3380,4 0 772 22133,7 08/08/2022 0 353 10046,8 0 115 3330,95 09/08/2022 0 104 2974,2 0 327 9412,6 10/08/2022 0 90 2583 0 474 13876,63 11/08/2022 0 526 15422,79 0 130 3866,5 12/08/2022 0 100 2972 0 373 11160,23 15/08/2022 0 544 16332,95 0 521 15810,01 16/08/2022 0 143 4389,76 0 346 10686,14 17/08/2022 0 890 27019,42 0 60 1872 18/08/2022 0 536 15660,53 0 144 4319,9 19/08/2022 0 528 15188,4 0 247 7185,01 22/08/2022 0 463 12865,8 0 260 7289,7 23/08/2022 0 378 10445,01 0 319 8914,9 24/08/2022 0 632 17315,92 0 638 17594,06 25/08/2022 0 328 9070,81 0 356 9940,41 26/08/2022 0 436 12117,31 0 365 10232,99 29/08/2022 0 573 15690,57 0 225 6215,69 30/08/2022 0 342 9334,31 0 378 10462,55 31/08/2022 0 664 17986,1 0 567 15416,73 01/09/2022 0 455 12186,45 0 311 8375,14 02/09/2022 0 311 8330,69 0 414 11193,57 05/09/2022 0 233 6203,51 0 230 6191 06/09/2022 0 837 22335,09 0 559 15019,04 07/09/2022 0 451 11812,59 0 599 15856,13 08/09/2022 0 524 14088,21 0 591 16053,16 09/09/2022 0 30 822 0 571 16178,83 12/09/2022 0 521 15105,61 0 386 11293,4 13/09/2022 0 652 18913,67 0 343 10023,8 14/09/2022 0 584 16701,99 0 290 8455,79 15/09/2022 0 764 21138,73 0 405 11331,01 16/09/2022 0 639 17005,96 0 202 5406,51 19/09/2022 0 100 2610 0 819 21843,63 20/09/2022 0 410 11047,61 0 43 1148,1 21/09/2022 0 308 8146,45 0 918 24670,52 22/09/2022 0 676 17836,33 0 30 793,5 23/09/2022 0 732 18713,58 0 7 184,8 26/09/2022 0 461 11238,4 0 285 6996,24 27/09/2022 0 277 6554,4 0 269 6399,29 28/09/2022 0 138 3204,99 0 553 13026,36 29/09/2022 0 480 11255,09 0 78 1845,8 30/09/2022 0 0 0 0 741 17465,37 03/10/2022 0 0 0 0 789 19202,52 04/10/2022 0 0 0 0 438 11147,19 05/10/2022 15 360 8722,12 18 450 11039,54 06/10/2022 22 565 13698,48 10 215 5307,25 07/10/2022 0 615 14543,77 0 15 361,5 10/10/2022 24 707 16440,08 13 449 10520,61 11/10/2022 0 530 12026,81 0 0 0 12/10/2022 12 463 10225,59 19 540 12037,63 13/10/2022 12 131 2975,85 30 864 20035,9 14/10/2022 14 527 12294,28 10 247 5829,5 17/10/2022 16 395 8909,5 11 187 4287,55 18/10/2022 15 594 13274,18 18 311 7023,56 19/10/2022 0 150 3305 0 325 7236,71 20/10/2022 11 471 10420,17 21 136 3031,34 21/10/2022 0 531 11489,14 0 154 3387,11 24/10/2022 6 284 6217,81 27 933 20427,2 25/10/2022 32 1004 21539,31 20 738 15822,87 26/10/2022 37 1189 25794,64 31 1497 32756,46 27/10/2022 20 507 11046,31 14 352 7639,1 28/10/2022 48 1074 22463,25 21 454 9219,29 31/10/2022 16 526 10694,32 25 581 11906,37 01/11/2022 9 479 9797,56 26 1081 22299,73 02/11/2022 38 1402 28632,06 22 1290 25509,36 03/11/2022 0 513 10340,59 0 811 16308,89 04/11/2022 31 819 16329,71 22 1055 21212,15 07/11/2022 0 120 2460 0 507 10615,21 08/11/2022 0 706 14817,03 0 245 5228,01 09/11/2022 19 873 17833,56 6 281 5801,61 10/11/2022 9 340 6791,94 23 1222 25142,41 11/11/2022 9 180 3854,05 19 642 13973,52 14/11/2022 5 118 2615,85 22 675 15400,26 15/11/2022 25 738 16921,09 12 222 5239,56 16/11/2022 16 594 13268,12 11 285 6387,96 17/11/2022 16 466 10317,1 14 476 10574,39 18/11/2022 10 393 8690,29 10 418 9350,41 21/11/2022 0 253 5530,4 0 207 4534,6 22/11/2022 18 523 11397,79 14 362 7960,16 23/11/2022 10 341 7419,44 11 415 9117,97 24/11/2022 10 275 6056,24 8 314 6967,31 25/11/2022 13 535 11776,63 5 125 2765 28/11/2022 0 622 13486,2 0 381 8301,8 29/11/2022 0 634 13635,69 0 311 6734,86 30/11/2022 0 153 3277,75 0 665 14422,39 01/12/2022 3 120 2616 16 619 13613,73 02/12/2022 0 1114 22762,14 0 1021 21463,26 05/12/2022 21 603 12710,7 18 920 19615,5 06/12/2022 0 387 8264,46 0 738 15844,05 07/12/2022 15 647 13865,47 13 581 12536,06 08/12/2022 11 386 8243,11 14 291 6250,01 09/12/2022 18 512 10939,24 23 529 11350,54 12/12/2022 0 390 8346,47 0 371 7960,44 13/12/2022 7 316 6764,9 25 369 7955,9 14/12/2022 9 389 8312,11 13 390 8390,89 15/12/2022 21 719 15257,97 5 500 10620 16/12/2022 9 400 8421,6 18 522 11056,69 19/12/2022 17 430 9158,48 15 375 8050,05 20/12/2022 0 415 8757,75 0 250 5275 21/12/2022 1 200 4210 17 659 14064,51 22/12/2022 17 482 10314,41 10 319 6898,53 23/12/2022 1 1 21,8 19 570 12348,77 26/12/2022 0 0 0 0 0 0 27/12/2022 0 887 19009,39 0 522 10961,9 28/12/2022 14 599 12412,6 6 184 3784,4 29/12/2022 0 0 0 25 664 13866,78 30/12/2022 20 1362 28269,67 15 374 7789,63

