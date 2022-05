Groupe Ldlc : LDLC LANCE SA PREMIÈRE CAMPAGNE PUBLICITAIRE TV

LIMONEST, LE 31 MAI 2022



LDLC, expert de la vente de matériel informatique et high-tech prend un tournant dans sa communication en inaugurant sa première campagne TV nationale, à travers une publicité humoristique en 3 volets. Cette première prise de parole s'inscrit comme une étape-clé dans le développement de l'enseigne et vient confirmer son ambition stratégique visant à consolider sa place de référent sur son marché. Au total plus de 720 spots seront diffusés jusqu'au 26 juin prochain, permettant de mettre en avant le site internet LDLC.com et les 65 magasins répartis sur tout le territoire ! Pour cette première campagne publicitaire, LDLC se fait accompagner par l'agence BIG Success.



Un spot humoristique à destination du grand public

A travers une saga de spots en trois volets, LDLC joue la carte de l'humour et de l'autodérision en proposant un film mettant en scène une famille en pleine déconvenue informatique. L'histoire a été articulée sur une mécanique de jeu de mots autour du nom « LDLC », destinée à favoriser la bonne mémorisation de la marque. Le scénario de ce premier chapitre met en scène un couple de quadragénaire en pleine discussion téléphonique avec leur neveu, qui leur propose de contacter une certaine « LD » pour les aider dans leurs achats informatiques. Car « LD, elle sait ». Avec ce calembour, LDLC se joue de son propre nom et met en place un gimmick qu'on retrouvera tout a long de la campagne télévisée. Le premier chapitre de cette saga de spots publicitaires est visible du 30 mai au 26 juin.

« Quelle émotion de voir notre marque, celle que j'ai créée il y a 26 ans, exposée au sein de cette campagne TV. C'est un vrai tournant pour nous qui permet de renforcer notre notoriété auprès du grand public, avec une touche humoristique qui je l'espère rentrera dans les mémoires ! Je suis si fier ! » commente Laurent de la Clergerie, Président-Fondateur du Groupe LDLC.

Pour découvrir le spot, cliquez dans le lien suivant : CAMPAGNE TV LDLC



Un dispositif média massif sur les chaines historiques et la TNT !

Deux versions du spot, en 20'' et 12'' seront régulièrement diffusées jusqu'au 26 juin. Grâce à un plan média ambitieux élaboré avec l'agence BIG Success, plus de 720 insertions au sein des chaines historiques et TNT seront visibles. Stratégiquement dispersées tout au long de la journée, les diffusions permettront de toucher un public large et diversifié, en phase avec les objectifs de notoriété grand public de LDLC.

Après cette première vague, LDLC reviendra en télé à la rentrée et pour les fêtes de fin d'année, avec deux nouveaux spots qui feront suite au premier.

PROFIL DU GROUPE

Le Groupe LDLC est l'une des premières entreprises à s'être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd'hui, distributeur spécialisé multimarques et acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech, le Groupe LDLC s'adresse à une clientèle de particuliers (BtoC) et de professionnels (BtoB). Il exerce ses activités au travers de 15 enseignes, dispose de 7 sites marchands et compte près de 1 000 collaborateurs.

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Clients, reconnu pour l'efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.



