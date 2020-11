LDLC, expert de la vente de matériel informatique et high-tech ouvre un magasin à Besançon. Situé rue de Châtillon le magasin dispose d'une surface de 106m2 et sera piloté par un binôme de franchisés : Florian Vierjan et Matthieu Fournier.

Le meilleur du matériel informatique est désormais à 2 pas des Bisontins qui peuvent profiter des conseils avisés de 2 vendeurs et conseillers techniques à même de les orienter en fonction de leurs besoins. La boutique LDLC dispose en outre d'un atelier permettant la réparation et le montage des ordinateurs.





Informations pratiques :

Facebook : https://www.facebook.com/LDLC.Besancon/

Adresse : 51 rue de Châtillon – 25480 Ecole-Valentin

Horaires : Du mardi au vendredi : 10h – 12h30 et 13h30 – 19h – Le samedi : 10h – 19h







PROFIL DU GROUPE

Le Groupe LDLC est l'une des premières entreprises à s'être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd'hui, distributeur spécialisé multimarques et acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech, le Groupe LDLC s'adresse à une clientèle de particuliers (BtoC) et de professionnels (BtoB). Il exerce ses activités au travers de 15 enseignes, dispose de 7 sites marchands et compte près de 1 000 collaborateurs.

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Clients, reconnu pour l'efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.

Retrouvez toute l'information sur le site www.groupe-ldlc.com

