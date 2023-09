L'avis préalable de réunion comportant l'ordre du jour et le projet des résolutions présentées à l'assemblée générale a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) du 21 août 2023 et l'avis de convocation a été publié au BALO du 11 septembre 2023. Les modalités de participation et de vote à cette assemblée figurent dans ces avis.

Les documents préparatoires visés aux articles R.225-89 et R.225-83 du Code de Commerce, ainsi que le formulaire unique de vote par correspondance et de pouvoir, sont tenus à la disposition des actionnaires auprès de Monsieur Olivier Villemonte de la Clergerie, au siège de la Société, ou peuvent être adressés sur demande envoyée au siège social, à l'attention de ce dernier et consultés sur le site internet de la Société : Infos Assemblée Générale Archives - Groupe LDLC (groupe-ldlc.com)



PROFIL DU GROUPE

Le Groupe LDLC est l'une des premières entreprises à s'être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd'hui, distributeur spécialisé multimarques et acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech, le Groupe LDLC s'adresse à une clientèle de particuliers (BtoC) et de professionnels (BtoB). Il exerce ses activités au travers de 15 enseignes, dispose de 7 sites marchands et compte plus de 1 100 collaborateurs.

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Client, reconnu pour l'efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.

Retrouvez toute l'information sur le site www.groupe-ldlc.com

ACTUS

Relations investisseurs/Presse

Hélène de Watteville/Marie-Claude Triquet

hdewatteville@actus.fr — mctriquet@actus.fr

Tél. : 06 84 83 21 82

Information réglementée :

Communiqués de mise à disposition de documents :

- Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l'AG Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/81717-groupe-ldlc-110923-mise-a-disposition-des-documents-preparatoires-a-l_ag-du-290923.pdf

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

