Après un passage remarqué aux CES 2019 et 2020, Nemeio, le clavier universel offrant des options de personnalisation infinies, lance ce lundi 9 novembre son Kickstarter. Créé par la cellule R&D du Groupe LDLC, Nemeio s'adapte à tous les alphabets, caractères et symboles, et permet de définir des comportements spécifiques en fonction des besoins. Doté de 81 touches, le clavier Nemeio est entièrement personnalisable grâce à son large écran e-paper intégré et connecté à une application dédiée.

À partir du 9 novembre, le clavier Nemeio profitera d'une campagne participative sur le site Kickstarter. Pendant 35 jours, tous les internautes rêvant de s'équiper de cette technologie novatrice pourront pré-commander Nemeio à un tarif préférentiel :

199 $ pour les 150 premiers contributeurs.

239 $ pour les 400 contributeurs suivants.

269 $ pour tous les contributeurs suivants.

Une véritable aubaine car la sortie officielle du clavier Nemeio est annoncée en 2021 au prix public de 399 $.

La campagne de pré-commande est accessible via le lien suivant : https://www.kickstarter.com/projects/1613129137/nemeio-the-customizable-global-keyboard

Pour rappel, Nemeio est un clavier universel aux touches personnalisables à souhait. Développer en France par le service R&D du Groupe LDLC, il permet de passer facilement d'une langue à l'autre, de AZERTY à QWERTY, de créer ses propres raccourcis et préréglages personnalisés, afin d'avoir le clavier parfait que ce soit pour les activités professionnelles ou personnelles.

« Chaque pays, chaque profession et chaque personne a des besoins différents dans l'usage du clavier. Nemeio est une solution universelle. Ce n'est plus à l'utilisateur de s'adapter au clavier mais bien le clavier qui s'adapte à l'utilisateur » déclare Laurent de la Clergerie, Président et Fondateur du Groupe LDLC

Nemeio est un clavier de nouvelle génération, fruit de quatre années de recherche au cours desquelles l'équipe a observé attentivement les besoins de ses utilisateurs. Avec un seul clavier, les utilisateurs ont une combinaison infinie de possibilités. Avec l'application dédiée de Nemeio, les utilisateurs peuvent configurer leur clavier comme ils le souhaitent. Plus d'informations sur www.nemeio.com.



PROFIL DU GROUPE

Le Groupe LDLC est l'une des premières entreprises à s'être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd'hui, distributeur spécialisé multimarques et acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech, le Groupe LDLC s'adresse à une clientèle de particuliers (BtoC) et de professionnels (BtoB). Il exerce ses activités au travers de 15 enseignes, dispose de 7 sites marchands et compte près de 1 000 collaborateurs.

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Clients, reconnu pour l'efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.

Retrouvez toute l'information sur le site www.groupe-ldlc.com

