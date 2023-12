Communiqué officiel de GROUPE LDLC

LIMONEST, LE 7 DÉCEMBRE 2023

CHIFFRE D'AFFAIRES SEMESTRIEL CONSOLIDÉ DE 266,9 M€ EN PROGRESSION DE +5,1%

RETOUR DE LA MARGE BRUTE SUR DES NIVEAUX NORMATIFS À 21,5%

CROISSANCE DE L'EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION DE +26,1%

RENFORCEMENT DE LA TRÉSORERIE NETTE EN HAUSSE DE +6,4 M€

CONFIANCE DANS LA CAPACITÉ DU GROUPE À CONTINUER À SURPERFORMER LE MARCHÉ

ENTRÉE EN NÉGOCIATIONS EXCLUSIVES AVEC RUE DU COMMERCE POUR L'ACQUISITION DE SON FONDS DE COMMERCE

Olivier de la Clergerie, Directeur général du Groupe LDLC, déclare : « La performance du 1er semestre 2023-2024 atteste de la solidité de notre modèle économique, avec un retour du taux de marge brute sur les niveaux normatifs de 21% - 22% et une croissance de près de 30% de l'EBE malgré l'environnement inflationniste et la politique d'investissements menée par le Groupe LDLC.

Sur les 18 derniers mois, dans un contexte de consommation dégradé, le Groupe a en effet continué à poser les jalons de sa croissance future avec l'expansion de son réseau de boutiques, le renforcement de sa notoriété notamment par le biais de campagnes publicitaires et l'acquisition de la société A.C.T.I. MAC dans le BtoB. Cette stratégie proactive commence à porter ses fruits et place le Groupe LDLC en position de force pour capter des parts de marché et saisir les opportunités de croissance dès la reprise plus franche de ses marchés.

Compte tenu de la solidité des fondamentaux du secteur et de notre situation financière saine, nous restons confiants sur la performance future du Groupe et sa capacité à retrouver des niveaux de profitabilité normalisés en cas de reprise plus franche de la demande. Pour l'exercice en cours, à la lecture notamment des baisses actuelles du marché BtoB et de la manière dont elles pourront évoluer d'ici la fin de l'exercice, nous attendons une stabilité du chiffre d'affaires à périmètre constant. »

COMPTE DE RÉSULTAT SEMESTRIEL SIMPLIFIÉ (1ER AVRIL AU 30 SEPTEMBRE)

En M€- Chiffres audités S1 2023-2024

6 mois S1 2022-2023

6 mois Variation Chiffre d'affaires 266,9 253,9 13,0 Marge brute 57,5 51,0 6,5 % marge brute 21,5% 20,1% +140 bp Excédent brut d'exploitation1 2,9 2,3 0,6 % marge EBE 1,1% 0,9% +20 bp Résultat d'exploitation2 -2,3 -2,2 -0,1 Résultat financier -0,3 0,0 -0,3 Résultat exceptionnel -1,0 -0,3 -0,7 Impôt 0,4 0,6 -0,2 Résultat net des sociétés intégrées -3,2 -1,9 -1,3 Résultat net – part du Groupe -3,6 -1,9 -1,7

1 Excédent brut d'exploitation = Résultat d'exploitation après dotations aux amortissements et dépréciations des écarts d'acquisition + dotations & reprises aux amortissements et provisions.

2 après dotations aux amortissements et dépréciations des écarts d'acquisition égales à -0,3 M€ au S1 2023-2024 (nulles au S1 2022-2023).

Lors de leurs réunions du 7 décembre 2023, le Directoire et le Conseil de Surveillance du Groupe LDLC ont approuvé les comptes semestriels consolidés 2023-2024 au 30 septembre 2023. Les procédures d'audit des comptes sont finalisées et les comptes sont audités.

Chiffre d'affaires du 1er semestre 2023-2024 à 266,9 M€

Le chiffre d'affaires consolidé semestriel s'élève à 266,9 M€ en hausse de +5,1% par rapport au 1er semestre 2022-2023 et de +0,2% à périmètre constant (hors effet A.C.T.I. MAC consolidé depuis le 1er avril 2023). Le 2ème trimestre marque un retour à la croissance organique (+4,4% comparé au 2ème trimestre 2022-2023) du fait notamment de la normalisation progressive des taux d'équipements à neuf en matériel high-tech.

Les activités BtoC progressent de +7,4% par rapport au 1er semestre 2022-2023 et de +5,1% à périmètre constant, avec un chiffre d'affaires de 178,6 M€. La croissance est portée par les revenus issus des boutiques qui s'élèvent à 63,2 M€, en hausse de +20,9%. Cette croissance solide démontre la pertinence des investissements réalisés par le Groupe pour renforcer son maillage territorial et sa proximité avec ses clients.

Les activités BtoB enregistrent un chiffre d'affaires de 81,3 M€ au 1er semestre 2023-2024 contre 81,1 M€ sur la même période en 2022-2023 (+0,3%). À périmètre constant, l'activité reste en recul de -10,6%, toujours impactée par un contexte macroéconomique incitant à la prudence et au report des investissements des entreprises.

Les autres activités s'établissent à 7,0 M€, en progression de +8,2%. L'Armoire de Bébé, dans l'univers de la puériculture, enregistre un chiffre d'affaires de 4,6 M€, en hausse de +3,4%, contre 4,5 M€ au 1er semestre 2022-2023.

Redressement du taux de marge brute à 21,5%

La marge brute atteint 57,5 M€ sur le 1er semestre 2023-2024, soit une croissance de +12,7% comparé au 1er semestre 2022-2023. Le taux de marge brute ressort ainsi à 21,5% en hausse de 140 points de base par rapport au 1er semestre 2022-2023.

La solidité du modèle économique du Groupe LDLC combinée à la normalisation progressive des taux d'équipements à neuf en matériel high-tech a permis un retour du taux de marge brute sur les niveaux normatifs de 21% - 22% visés en rythme de croisière par le Groupe.

Excédent brut d'exploitation à 2,9 M€, en hausse de +26,1%

Au cours du 1er semestre 2023-2024, les charges de personnel progressent de +17,6% sous l'effet notamment de l'inflation salariale et de la mise en place d'un plan d'attribution d'actions gratuites aux salariés, dont la charge non récurrente s'élève à environ 2 M€ sur le semestre. Le Groupe LDLC a également poursuivi ses investissements pour préparer sa croissance future avec de nouvelles campagnes TV et l'ouverture de nouveaux magasins qui expliquent en grande partie, avec l'inflation des loyers, la hausse de +9,3% des autres achats et charges externes.

Malgré le contexte inflationniste et la politique d'investissements menée par le Groupe, l'excédent brut d'exploitation progresse de +26,1% et s'élève à 2,9 M€, soit une marge d'EBE de 1,1% en hausse de +20 points de base comparé au 1er semestre 2022-2023.

Après prise en compte des dotations nettes aux amortissements et provisions et dépréciations des écarts d'acquisitions, le résultat d'exploitation ressort à -2,3 M€ au 1er semestre 2023-2024, contre -2,2 M€ un an plus tôt.

Le résultat financier recule à -0,3 M€ en raison de l'augmentation des charges financières consécutive notamment à l'acquisition d'A.C.T.I. MAC. Le résultat exceptionnel s'établit à -1,0 M€, contre -0,3 M€ au 1er semestre 2022-2023, résultant principalement de l'arrêt, à fin juillet 2023, des activités opérationnelles de LDLC Event.

Le résultat net part du Groupe atteint -3,6 M€ au 1er semestre 2023-2024.

Trésorerie nette en hausse de +6,4 M€

Dans un contexte de normalisation des approvisionnements et de la demande, le Groupe LDLC a poursuivi les actions visant à optimiser le niveau des stocks permettant ainsi une réduction de son besoin en fonds de roulement de -27,7 M€. Le flux de trésorerie d'exploitation ressort en hausse significative, à +30,4 M€ comparé à +6,9 M€ au 1er semestre 2022-2023.

Les flux de trésorerie liés aux investissements ressortent à -23,6 M€, dus en grande partie à l'intégration de la société A.C.T.I. MAC depuis le 1er avril 2023.

Au niveau des flux de financement, le Groupe LDLC a procédé à des remboursements d'emprunts à hauteur de 3,6 M€ sur la période, et contracté de nouveaux emprunts pour un montant de 3,3 M€.

Au total, le Groupe a généré sur le 1er semestre 2023-2024 un flux net de trésorerie de +6,4 M€, à comparer à -0,7 M€ un an plus tôt. La trésorerie nette s'élève à 6,9 M€ au 30 septembre 2023 pour des capitaux propres de 99,8 M€.

ACTUALITÉS RÉCENTES ET PERSPECTIVES

Lancement du 3ème épisode de la saga publicitaire LDLC pour les fêtes de fin d'année

Le 10 novembre dernier, le Groupe LDLC a lancé le 3ème et ultime volet de sa campagne TV nationale 2023. Ce nouveau spot, qui rappelle notamment au grand public la garantie 3 ans[1] offerte par LDLC depuis le 27 avril 2023, sera diffusé jusqu'au 3 décembre 2023 à l'approche des fêtes de fin d'année.

Cette campagne s'inscrit dans les objectifs de notoriété grand public de LDLC avec la volonté de devenir la marque de préférence d'un public large et diversifié, en se différenciant notamment par son réseau de boutiques, sa proximité, ses multiples services et son engagement pour la satisfaction clients.

Élu Service Client de l'Année pour la 10ème fois consécutive

En novembre 2023, LDLC a reçu, pour la 10ème année consécutive, le prix « Élu Service Client de l'Année[2] » dans la catégorie « Distribution de produits techniques », avec une note historique de 19,66/20, encore en progression par rapport à l'année précédente.

La satisfaction clients demeure au cœur de l'ADN du Groupe LDLC qui a fait le choix d'une relation clients internalisée. Ainsi, 60 conseillers accompagnent les clients du site e-commerce dans l'avant et l'après-vente, et répondent à plus de 550 000 demandes par mail, par téléphone, sur les réseaux sociaux ou via le chat.

Entrée en négociations exclusives avec Rue du Commerce pour l'acquisition de son fonds de commerce

Le Groupe LDLC annonce ce jour être entré en négociations exclusives avec la société Rue du Commerce en vue d'acquérir son fonds de commerce de vente en ligne de produits informatiques, composants et high-tech exploité sous l'enseigne, le nom commercial et la marque « Rue du Commerce » au moyen de son site internet www.rueducommerce.fr.

Créé en 1999, Rue du Commerce est un acteur pionnier et incontournable du e-commerce français. Précurseur, le spécialiste du high-tech est le premier acteur français à lancer sa place de marché en France en 2007 avec plus de 6 millions d'offres produits, dont plus de 1 300 marques et enseignes de référence. En 2020, Shopinvest, groupe de e-commerce détenant également 3 Suisses, rachète Rue du Commerce à Carrefour. Les fondateurs, Karine Schrenzel et Olivier Gensburger entament alors de profonds changements et recentrent Rue Du Commerce sur le high-tech, l'informatique et les produits innovants de jeunes start-up françaises à travers le French Lab, un rendez-vous mensuel qui affiche son soutien à la French Tech.

Cette opération viendrait conforter la position de leader-expert du Groupe LDLC dans la distribution online de produits informatique et high-tech.

Modalités de l'opération

La finalisation de cette opération, soumise à l'information et la consultation des instances représentatives du personnel et à la signature d'un accord définitif sous certaines conditions suspensives incluant l'autorisation de l'Autorité de la concurrence, est envisagée au plus tard au 30 juin 2024.

Le marché sera informé de l'avancement du projet.

Perspectives

La reprise graduelle des équipements en BtoC et les investissements réalisés pour conquérir de nouveaux clients ont permis au Groupe LDLC de retrouver une croissance organique positive au 2ème trimestre de l'exercice 2023-2024. Le marché reste actif mais volatil avec notamment l'attente de nouvelles sorties de produits sur le dernier trimestre de l'exercice. Le Groupe vise maintenant une stabilité du chiffre d'affaires à périmètre constant sur l'ensemble de l'exercice en fonction notamment de l'évolution du marché BtoB.

Le second semestre, bénéficiant traditionnellement d'une activité plus élevée, devrait permettre de tirer davantage parti du levier opérationnel inhérent au modèle économique du Groupe et soutenir la profitabilité de l'exercice 2023-2024.

La solidité financière du Groupe combinée aux actions marketing et commerciales menées sur les deux derniers exercices en vue d'accroître sa notoriété et ses parts de marché confèrent au Groupe LDLC une position de force pour surperformer le marché et retrouver des taux de profitabilité normatifs sur le moyen terme.





Prochain rendez-vous :

Le 8 décembre 2023 à 10h00 – Visioconférence de présentation des résultats semestriels 2023-2024

Prochain communiqué :

Le 25 janvier 2024 après Bourse, chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2023-2024

PROFIL DU GROUPE

Le Groupe LDLC est l'une des premières entreprises à s'être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd'hui, distributeur spécialisé multimarques et acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech, le Groupe LDLC s'adresse à une clientèle de particuliers (BtoC) et de professionnels (BtoB). Il exerce ses activités au travers de 15 enseignes, dispose de 7 sites marchands et compte plus de 1 100 collaborateurs.

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Client, reconnu pour l'efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.

Retrouvez toute l'information sur le site www.groupe-ldlc.com

[1] Voir les conditions sur : https://www.ldlc.com/aide/50-la-garantie-ldlc/

[2] Catégorie Distribution de produits techniques – Étude BVA – Viséo CI – Plus d'infos sur escda.fr

