Lancé en mai 2015 par le Groupe LDLC, pionnier du e-commerce français, L'Armoire de Bébé ouvre un nouveau concept-store à Epagny Metz-Tessy. L'enseigne novatrice qui bouscule le marché de la puériculture lèvera le rideau de sa 3ème boutique le 19 avril prochain. Les clients pourront retrouver plus de 4000 références des marques les plus cool et tendances, présentées au sein d'un concept store unique de près de 500m2.

L'ARMOIRE DE BÉBÉ À ÉPAGNY METZ-TESSY, TROISIÈME MAGASIN DE L'ENSEIGNE

Six ans après le lancement du site e-commerce et l'ouverture de 2 magasins (à Limonest (69) en avril 2018 et à Orgeval (78) en juin 2020), le nouveau-né de la puériculture qui casse les codes a décidé de s'implanter à Épagny Metz-Tessy, à côté d'Annecy. C'est le 19 avril prochain que cette nouvelle boutique lèvera le rideau et proposera, sur une surface de 500m2, plus de 4000 références respectueuses de bébé.

De quoi ravir les jeunes parents qui trouveront tout le nécessaire pour le bien-être de leurs enfants de 0 à 3 ans. Sur place, une équipe de 5 professionnels orientera les clients et leur fera découvrir les différents univers proposés : Poussettes, Sièges-Auto, Décoration, Éveil et Jouets, Vêtements, Peluches, Hygiène et Sécurité…

Le magasin permet, en outre, l'accès aux 8000 références présentes sur le site e-commerce et à plus de 230 marques soigneusement sélectionnées parmi lesquelles : Babyzen, Cybex, Stokke, Petit Bateau, Tartine & Chocolat, Djeco, Vilac, Janod, Little Dutch, Liewood, Jellycat…

UNE ENSEIGNE DYNAMIQUE AU SERVICE DES PARENTS

Ce concept-store, au design coloré et enfantin agrémenté de quelques éléments surdimensionnés, propose aux clients de percevoir leur environnement du point de vue d'un enfant. Des podiums thématiques, constamment repensés, permettent de les inspirer pour décorer la chambre de bébé.

Parce que l'Armoire de Bébé pense à tout, un espace change et allaitement offrira sérénité et intimité aux parents pendant leur session shopping.

Pour accompagner les clients dans le développement de leur enfant, L'Armoire de Bébé propose également, au sein de la boutique d'Épagny Metz-Tessy, un espace atelier destiné à diverses initiations : portage bébé, ostéopathie des petits, rencontre avec une sage-femme ou encore coaching familial… Tous les thèmes seront régulièrement abordés pour rassurer les parents et participer au bien-être des bébés.



Informations Pratiques :

Adresse : 84 Rue des Roseaux – 74330 Epagny Metz-Tessy

Horaires : Du mardi au samedi de 10h à 19h

PROFIL DU GROUPE

Le Groupe LDLC est l'une des premières entreprises à s'être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd'hui, distributeur spécialisé multimarques et acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech, le Groupe LDLC s'adresse à une clientèle de particuliers (BtoC) et de professionnels (BtoB). Il exerce ses activités au travers de 15 enseignes, dispose de 7 sites marchands et compte près de 1 000 collaborateurs.

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Clients, reconnu pour l'efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.

Retrouvez toute l'information sur le site www.groupe-ldlc.com

