LDLC : LCM juge " remarquable " la rentabilité

LCM a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 50 euros sur LDLC après l'annonce des résultats semestriels. Le bureau d'études souligne qu'il s'agit d'une performance historique pour le groupe, qui a extériorisé une rentabilité " remarquable ". " LDLC confirme qu’il s’agit d’une amélioration structurelle de la rentabilité grâce à l’amélioration des conditions d’achats, un nombre réduit d’opérations promotionnelles et un plus faible poids des boutiques dans le mix " , précise le broker.