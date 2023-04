LDLC : acquisition du groupe ACTI MAC finalisée

LDLC annonce avoir finalisé, le 1er avril, l'acquisition de 100% du capital et des droits de vote de la société ACTI MAC et de sa filiale OSI Nx, après la levée des diverses conditions suspensives comme prévu dans le calendrier.



L'acquisition, financée exclusivement par voie d'endettement bancaire, permet de renforcer le pôle BtoB de LDLC. Avec une soixantaine de collaborateurs, le groupe acquis a réalisé, sur son dernier exercice clos, un chiffre d'affaires d'environ 42 millions d'euros.



Pour rappel, le groupe ACTI MAC dispose de cinq agences dont trois boutiques Apple Premium Reseller sur le territoire français. Il propose également une offre complète de service à destination des professionnels.



