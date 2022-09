LDLC : le solde du dividende sera mis en paiement le 7 octobre

Lors de la dernière Assemblée générale mixte annuelle, les actionnaires du Groupe LDLC ont approuvé la proposition de versement d'un dividende de 2 euros par action au titre de l'exercice 2021-2022. Pour rappel, l'expert de la vente de matériel informatique et high-tech a déjà procédé au versement d'un acompte sur dividende, à titre ordinaire, de 0,80 euro par action. Concernant le solde de dividende restant à verser, soit 1,20 euro par action, la date de détachement de coupon a été fixée au 5 octobre 2022, avec une 'record date' au 6 octobre 2022.



La mise en paiement de ce solde de dividende interviendra le 7 octobre 2022.



Souhaitant valoriser et fidéliser l'actionnariat de la société et encourager l'investissement sur le long terme de ses actionnaires, le directoire a soumis à l'Assemblée générale une proposition de résolution pour la mise en place d'un dividende majoré de 10% pour les actionnaires au nominatif après deux ans de détention continue.



Approuvé par l'Assemblée générale, cette majoration entrera en vigueur pour la première fois à l'occasion de la distribution éventuelle d'un dividende au titre de l'exercice devant se clore au 31 mars 2024, dans les conditions légales et règlementaires.