LDLC : performance semestrielle décevante et projet d'acquisition

LDLC perd 4,15% à 20,8 euros, l'expert de la vente de matériel informatique et high-tech ayant dévoilé des comptes semestriels plus dégradés que prévu. S’ils sont « sous pression comme prévu », commente Midcap Partners, ils sont « tout de même sous nos attentes ».Au premier semestre, clos fin septembre, le groupe a essuyé une perte nette, part du groupe de 1,9 million d'euros contre un profit de 18,3 millions d'euros, un an plus tôt. L'excédent brut d'exploitation s'est élevé à 2,3 millions d'euros, soit une marge d'EBE de 0,9%, contre respectivement 30,7 millions d'euros et 9,2%." La marge brute atterrit sous nos attentes à 20,1% (vs 21,5% attendus) impactée par les effets dollars et un mix défavorable ", précise Midcap Partners.Le chiffre d'affaires consolidé a chuté de 23,9% à 253,9 millions d'euros." Comme évoqué précédemment, le 1er semestre 2022-2023 a été impacté par le retournement conjoncturel de nos marchés (moindre demande de produits high-tech due à un taux d'équipement à neuf élevé, hausse de l'énergie, forte appréciation du dollar, etc.) ", a expliqué Olivier de la Clergerie, Directeur général du Groupe LDLC." Forts de nos fondamentaux solides et de notre situation financière saine, c'est en toute confiance que nous abordons la seconde partie de l'exercice 2022-2023 et les exercices futurs. Notre activité devrait d'ailleurs, dès le deuxième semestre, bénéficier des innovations de nos marchés notamment en matière de cartes graphiques et processeurs. " a déclaré Olivier de la Clergerie.En parallèle à ces résultats, LDLC a annoncé être entré en négociations exclusives en vue d'acquérir le Groupe A.C.T.I. MAC, un distributeur Apple pour les particuliers et les professionnels. Disposant de 5 agences, dont 3 boutiques Apple Premium Reseller sur le territoire français, il a réalisé, sur son dernier exercice clos, un chiffre d'affaires d'environ 42 millions d'euros.