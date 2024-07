LDLC : rachat du fonds de Rue du Commerce finalisé

Le 11 juillet 2024 à 09:00 Partager

LDLC annonce avoir finalisé l'acquisition du fonds de commerce de Rue du Commerce, après la réalisation des opérations et des conditions suspensives prévues aux accords intervenus avec cette société, et conformément au calendrier annoncé.



Sur les six premiers mois de 2024, le fonds de commerce en question, comptant une quarantaine de collaborateurs, a représenté un volume d'affaires d'environ 45 millions d'euros, pour un chiffre d'affaires d'environ 30 millions.



Cette opération, pour un prix de six millions d'euros entièrement financé par endettement bancaire, devra permettre à LDLC d'accélérer l'élargissement de sa base clients, d'accroître sa notoriété grand public et d'optimiser sa rentabilité.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.