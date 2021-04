Groupe Minoteries boucle l'exercice 2020 en beauté

Genève (awp) - Le meunier industriel vaudois Groupe Minoteries est parvenu à réaliser un exercice 2020 meilleur que le précédent et prévoit le versement d'un dividende 9 francs suisses par action nominative, en hausse de 1 franc par rapport à 2019, selon un communiqué paru jeudi en fin d'après-midi. La direction générale ne s'est toutefois lancée dans aucune prévision pour le nouvel exercice.

Durant la période sous revue le bénéfice net de l'entreprise a progressé de 7,1% à 6 millions de francs suisses par comparaison avec 2019, tandis que le résultat d'exploitation (Ebit) est ressorti à 6,9 millions de francs suisses, ce qui correspond à une appréciation de 4,8%.

Quant au chiffre d'affaires il s'est hissé de 4,2% à 143,7 millions de francs suisses, grâce essentiellement à une embellie de 3,5% du volume des ventes, précise le communiqué.

Les flux de trésorerie réalisés alors que les investissements restaient prudents, avec 3,7 millions de francs suisses par rapport aux CHF 6,5 millions atteints en 2019, ont permis au groupe de rembourser 6 millions de dettes, de telle sorte que la structure du bilan a de nouveau été nettement renforcée, avec un pourcentage de fonds propres de 79,9%, contre 75,7% en 2019.

La direction générale explique que ces chiffres reflètent "les efforts entrepris depuis de longues années pour simplifier le plus possible la structure d'organisation et alléger les processus internes, en réponse à la consolidation du marché de loin pas achevée du deuxième échelon de transformation, afin de réduire les coûts à tous les niveaux".

md/rp