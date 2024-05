Le Groupe Minoteries SA est une société basée en Suisse dont l'activité principale est la production de farine moulue et de céréales. En outre, la société possède cinq sites de production, tous situés dans le pays. La Société diversifie ses activités à travers des unités commerciales telles que : Mino-Flour, Bruggmuhle Goldach AG AG Intermill, Steiner Muhle AG et Bonvita AG. Mino-Flour est engagée dans la fourniture de farine ; Bruggmuhle Goldach AG AG Intermill se concentre sur les services et le soutien marketing liés aux boulangers ; Steiner Muhle AG est spécialisée dans le traitement des céréales et des oléagineux ; Bonvita AG est un producteur de chapelure.

Secteur Transformation des aliments