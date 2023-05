Groupe Minoteries: un des principaux actionnaires salue le départ du président

Genève (awp) - Le départ surprise de Pierre-Marcel Revaz de la présidence du conseil d'administration de Groupe Minoteries est salué par un des principaux actionnaires du groupe vaudois. Celui-ci se félicite de l'arrivée de Céline Amaudruz à la présidence du géant de la transformation des céréales.

"Je suis heureux que Pierre-Marcel Revaz soit parti", a déclaré à l'agence AWP Paul Zingg, qui contrôle à travers la société Gamma Stawag 27,3% du groupe vaudois. L'actionnaire salue également de la nomination de Céline Amaudruz à la présidence du groupe, avec laquelle il se réjouit de discuter de l'avenir de l'entreprise.

M. Zingg se dit très déçu de la gouvernance de M. Revaz, en qui il n'avait plus confiance. "J'ai été suivi par un certain nombre d'actionnaires", se félicite-t-il. L'actionnaire de référence se réjouit également que le dividende au titre de l'exercice 2022 ait été porté de 9 francs suisses à 15 francs suisses, et non à 11 francs suisses, comme l'avait initialement proposé le conseil d'administration.

M. Zingg salue par ailleurs l'arrivée de Karl Zeller, ancien directeur général et actuel vice-président du conseil d'administration de la société Patiswiss, spécialisée dans la transformation des noix, et souligne son bilan à la tête de cette société, qui a connu une forte croissance sous sa direction.

Au reproche fait par le conseil d'administration que M. Zeller n'avait pas été présenté au collège, M. Zingg rétorque que le candidat avait été présenté au conseil d'administration il y a deux ans déjà, à l'époque ou un autre administrateur Pierre-Alain Grichting, également président de la Banque cantonale du Valais, avait quitté le conseil dans des circonstances peu claires et au regret de certains actionnaires.

Questions sur la rémunération

Autre point d'achoppement entre M. Zingg et M. Revaz, la rémunération de ce dernier, qui a fortement augmenté ces dernières années et atteint 120'000 francs suisses en 2022 au titre de sa fonction de président, un montant qu'il estime excessif compte tenu de la taille de la société.

Mais surtout, ce sont ses méthodes de gouvernance que M. Zingg reproche à M. Revaz. "M. Revaz a été contraint de quitter la tête de Groupe Mutuel en 2014 en raison d'exigences de l'Autorité de surveillance des marchés financiers (Finma), qui avait réclamé des modifications dans la gouvernance", rappelle-t-il.

Lors de l'assemblée générale de Groupe Minoteries, qui s'est tenue mercredi, les actionnaires ont approuvé à 52,87% des votes exprimés l'élection de M. Zeller comme nouvel administrateur, contrairement à la proposition du conseil d'administration. Dans la foulée, M. Revaz, bien que réélu à la présidence, avait annoncé sa démission avec effet immédiat.

Mercredi soir, le conseil d'administration s'est donc réuni et a décidé de nommer Céline Amaudruz, vice-présidente du conseil d'administration, au poste de présidente. Enfin, Emmanuel Séquin, administrateur depuis 2005, a été nommé vice-président.

rq/al