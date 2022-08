Minoteries affiche un bénéfice net stable au 1er semestre

Zurich (awp) - Groupe Minoteries a bouclé les six premiers mois de 2022 sur un chiffre d'affaires net en repli marginal (-1,1%) à 70,7 millions de francs suisses. Le bénéfice d'exploitation est resté stable à 2,8 millions et le résultat net est lui aussi resté inchangé à près de 2,6 millions, une performance que l'entreprise juge bonne "malgré un environnement très instable".

Le recul des ventes a concerné principalement le segment Industrie et a pesé sur les résultats, malgré une croissance des autres segments, a indiqué le meunier industriel broyard coté à la Bourse suisse dans son communiqué de mardi soir.

Face à la hausse des prix des matières premières et de l'énergie, le groupe a compensé réduit les coûts de personnel de 0,5 million et d'autres charges pour 0,4 million, ce qui a permis de stabiliser les résultats d'exploitation et net.

L'entreprise de Granges-près-Marnand note que les défis persisteront au second semestre, et qu'il faudra répercuter l'augmentation des coûts des céréales et de l'énergie sur le prix du kilo de farine.

L'examen des projets stratégiques entamé au début de l'année sera poursuivi. Dans la mesure où les défis seront relevés et sous réserve d'autres événements majeurs, le groupe table sur une légère progression du chiffre d'affaires et un résultat net stable par rapport à 2021.

