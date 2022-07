OKwind : succès de son introduction en bourse

Groupe OKwind, spécialisé dans la conception, la fabrication et la vente de systèmes intelligents de génération d'énergie dédiés à l'autoconsommation, annonce aujourd'hui le succès de son introduction en bourse sur Euronext Growth à Paris.



Le montant brut total de l'opération est d'environ 20,2 millions d'euros, pouvant être porté à environ 20,6 millions d'euros en cas d'exercice intégral de l'Option de Surallocation dont :



Le prix de l'introduction en bourse est fixé à 10,81 euros par action et la capitalisation boursière est d'environ 89 millions d'euros. Le début des négociations sur Euronext Growth® à Paris est prévu le 8 juillet 2022.



Louis Maurice, Fondateur et Président de Groupe OKwind, déclare : ' C'est une étape structurante dans l'histoire de la Société, et, au nom de l'ensemble des collaborateurs, je tiens à remercier les investisseurs, nouveaux comme historiques, qui ont fait le choix de nous accompagner dans ce projet. '



