Groupe Open : Franchissement de seuil

La société New GO est contrôlée par les « dirigeants fondateurs » de GROUPE OPEN (qui détiennent 46,54% du capital et 63,33% des droits de vote de cette société). Les « dirigeants fondateurs » désignent M. Frédéric Sebag, M. Laurent Sadoun, M. Guy Mamou- Mani et Mme Valérie Benvenuto, ainsi que leur holding personnelle et les membres de leur famille respectifs (à l'exception de la société Avya Partners, Monsieur Gary Sadoun et Monsieur Michaël Sadoun). La société Montefiore Investment V S.L.P détient 47,75% du capital et 32,76% des droits de vote de New GO. Il est par ailleurs précisé que la société TeamGO détient à ce jour 4,93% du capital et 3,38% des droits de vote de la société New GO et que la société D&A Corporate Finance détient à ce jour 0,80% du capital et 0,55% des droits de vote de la société New GO.

