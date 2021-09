Groupe Open : les résultats semestriels bien accueillis

Groupe Open a pris le chemin de la hausse jeudi à la Bourse de Paris après avoir affiché un redressement de ses indicateurs d'activité au premier semestre.



Sur les six premiers mois de l'année, la société de services informatiques a enregistré un chiffre d'affaires de 166,7 millions d'euros, en croissance de 12,7%, dont +7,3% en données organiques.



Son résultat opérationnel courant atteint, lui, 7,7 millions d'euros, soit une croissance de 45%.



L'entreprise numérique explique sa performance par une combinaison favorable mêlant une amélioration du taux d'occupation de ses consultants, un effet jour positif et une croissance de son effectif productif.



Ses équipes - qui intègrent désormais celles de Neos-SDI - représentaient 3500 personnes au 30 juin 2021 contre 3410 un an plus tôt.



Pour l'exercice 2021, Groupe Open dit simplement anticiper une croissance de son chiffre d'affaires et du résultat opérationnel courant par rapport à 2019.



La publication était accueillie favorablement à la Bourse de Paris, où le titre grimpait de plus de 4,6% jeudi en début d'après-midi.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.