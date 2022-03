Groupe Open : redressement des indicateurs d'activité en 2021

Groupe Open a annoncé mercredi avoir enregistré un redressement de tous ses indicateurs d'activité en 2021, avec notamment un résultat opérationnel courant en hausse de 45%.



La société de services informatiques - qui fait l'objet d'une offre de rachat de la part de ses fondateurs - affiche un résultat opérationnel courant de 18,6 millions d'euros sur l'exercice écoulé, contre 12,7 millions en 2020.



Confirmant ainsi ses résultats provisoires publiés au début du mois, le groupe technologique fait également part d'un chiffre d'affaires de 336,3 millions d'euros l'an dernier, contre 296,2 millions en 2020.



Dans son communiqué, le fournisseur de services numériques explique sa performance par la combinaison favorable d'une croissance de l'effectif productif, intégrant celui de Neos-SDI, d'un meilleur taux d'occupation et d'un effet jour favorable, après une année 2020 fortement impactée par la pandémie.



Groupe Open confirme par ailleurs ses ambitions de croissance du chiffre d'affaires et du résultat opérationnel courant pour l'exercice 2022.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.