En M€ 2021 2020 Flux net de trésorerie généré par l'activité 20,9 28,4 Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement -5,7 -13,8 Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement -0,0 -8,2 Variation de la trésorerie nette 15,1 6,4 Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture 34,4 28,0 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 49,5 34,4

Nathalie Mrejen - Communication

Tel : 01 71 06 31 28

nathalie.mrejen@open-groupe.com

Avec 3800 collaborateurs et un chiffre d'affaires de 336 M€ en 2021, Groupe Open se positionne comme le partenaire de confiance des grandes entreprises françaises publiques et privées, engagé dans leur transformation IT et digitale et intervient principalement en France et à l'international au Luxembourg et Roumanie.

Sa mission : conseiller ses clients dans leur trajectoire de transformation, concevoir, réaliser et opérer des systèmes d'information agiles, résilients et sécurisés et apporter des solutions logicielles innovantes en mode Saas, en s'appuyant sur ses trois activités : Digital Consulting, Digital & IT Services, Digital Solutions.

Groupe Open inscrit sa raison d'être dans une logique d'avenir « Faire du numérique le vecteur de transformation pour un monde respectueux des valeurs humaines et environnementales » en cohérence avec ses valeurs d'entreprise : Agilité, Responsabilité, Engagement.

Pour en savoir plus sur Groupe Open : www.open.global

Relations médias - Agence Wellcom- Anais Ranouil - anais.ranouil@wellcom.fr

Résultats Annuels 2021 Provisoires - Groupe Open