Groupe Open S A : Désignation d'un expert indépendant dans le cadre du projet d'offre publique d'achat visant les actions Groupe Open

Regulatory News:

Groupe Open (Paris:OPN) (ISIN : FR 0004050300 ; segment NextEconomy – 972, services informatiques), Entreprise de Services du Numérique, annonce la désignation d’un expert indépendant dans le cadre du projet d’offre publique visant les actions Groupe Open (l’ « Offre »)*, en raison de l’existence de conflits d’intérêts liés à l’Offre au sein du Conseil d’administration de Groupe Open.

Il a été décidé de procéder ainsi en vue de l’établissement du rapport sur les conditions financières de l’Offre conformément aux dispositions des articles 261-1-I et suivants du règlement général de l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF ») et à l’instruction AMF DOC-2006-08, telle que modifiée le 10 février 2020.

Conformément à l’article 261-1-III du règlement général de l’AMF, le Conseil d’administration de Groupe Open a constitué un comité ad hoc, composé des membres suivants :

- Madame Jessica Ifker-Delpirou, administratrice indépendante au sens du code Middlenext, nommée le 29 décembre 2016, présidente du comité ad hoc,

- Monsieur Dominique Malige, administrateur indépendant au sens du code Middlenext, nommé le 12 septembre 2008,

- Madame Valérie Benvenuto, administratrice, nommée le 12 septembre 2008.

Il est précisé que le comité ad hoc a pour objet notamment d’assurer le suivi des travaux de l’expert indépendant et de préparer un projet d'avis motivé.

Le Conseil d’administration s’est réuni hier et a désigné, à l’unanimité de ses membres, et conformément à la recommandation du comité ad hoc, le cabinet Crowe HAF, représenté par Olivier Grivillers, en qualité d’expert indépendant. Ce dernier sera chargé de rédiger un rapport sur les conditions financières du projet d’Offre, en application de l’article 261-1-I, 1°, 2° et 4° du règlement général de l’AMF.

Le rapport de l’expert indépendant et l’avis motivé du Conseil d’administration de Groupe Open figureront dans le projet de note en réponse établi par la Société, qui sera soumis à l’examen de l’AMF en vue de l’obtention d’une déclaration de conformité conformément à la réglementation applicable.

* les détails de l’Offre figurent dans le communiqué de presse en date du 22 juillet 2020.

