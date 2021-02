Groupe Open S A : Les fondateurs de Groupe Open, de concert avec un fonds géré par Montefiore Investment, détiennent désormais par l'intermédiaire de la société New GO 72,5% du capital de Groupe Open

Regulatory News:

Groupe Open (Paris:OPN) (ISIN : FR 0004050300 ; segment NextEconomy – 972, services informatiques), Entreprise de Services du Numérique, annonce aujourd’hui que ses fondateurs, agissant de concert avec un fonds géré par Montefiore Investment, par l’intermédiaire de la société New GO détiennent désormais 72,5% du capital de Groupe Open.

Suite à l’offre publique d'achat déposée par la société New GO pour le compte du concert qui visait les actions de la société Groupe Open (l’« Offre »), les fondateurs (en ce compris leur holding personnelle et les membres de leurs groupes familiaux) ont cédé à New GO une partie de leurs actions Groupe Open, et ce, au prix de l’Offre, soit 15,0 € par action.

Le solde des actions Groupe Open détenues par les fondateurs, leur holding personnelle et les membres des groupes familiaux concernés, ont été apportées en nature à New GO sur la base du prix de l’Offre de 15,0 € par action.

Ces opérations de cessions et d'apports en nature au bénéfice de New GO, ainsi que les termes du pacte d’associés qui régit désormais les relations entre les membres du concert au sein de New GO, sont décrits en détail dans la note d'information ayant reçu de l’Autorité des marchés financiers le visa n°20-545 le 10 novembre 2020.

A propos de Groupe Open

Avec 3 500 collaborateurs et un chiffre d’affaires de 296 M€ en 2020, Groupe Open se positionne comme un acteur majeur des services du numérique et intervient principalement en France (international Luxembourg et Roumanie).

Groupe Open accompagne les entreprises et les organisations dans leur transformation, avec une offre IT et digitale, pour répondre aux enjeux de leurs nouveaux Business Model avec une garantie de contrôle et de coûts maîtrisés dans un contexte de Time to Market et d’agilité.

Groupe Open inscrit sa démarche dans une logique d’avenir par la mise en œuvre de ses valeurs d’entreprise : Pertinence, Audace, Ethique & Responsabilité, Passion et Engagement et son engagement sociétal.

Pour en savoir plus sur Groupe Open : www.open.global

A propos de Montefiore Investment

Créé en 2005, Montefiore Investment est l’investisseur de référence des PME et ETI de services en France. En 15 ans, la société a démontré sa capacité à transformer des PME françaises en véritables champions européens. Grâce à sa forte expertise sectorielle et son savoir-faire, Montefiore Investment accompagne avec succès les entreprises dans leurs projets de croissance et de développement. Ses performances lui ont permis de s’imposer comme une référence incontournable du capital investissement sur le mid-market. Basé à Paris, Montefiore Investment dispose aujourd’hui de plus de 2 milliards d’euros d’actifs sous gestion, et investit des tickets de 20 à 200 millions d’euros par société. Parmi ses investissements : Interflora, Voyageurs du Monde, MisterFly, European Camping Group, Isabel Marant ou Gandi.

Montefiore Investment développe également une activité complémentaire d’investissement immobilier spécialisé. Pour plus d’information : www.montefiore.fr

