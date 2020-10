Groupe Open S A : Signature d'un protocole d'investissement dans le cadre du projet d'offre publique d'achat visant les actions Groupe Open

Regulatory News:

Groupe Open (Paris:OPN) (ISIN : FR 0004050300 ; segment NextEconomy – 972, services informatiques), Entreprise de Services du Numérique, annonce la signature ce jour d’un protocole d’investissement (le « Protocole d’Investissement ») entre notamment Frédéric Sebag, Laurent Sadoun, Guy Mamou-Mani, Valérie Benvenuto (les « Fondateurs »), New GO et Montefiore Investment V S.L.P., aux termes duquel les signataires (en ce compris les holdings et membres du groupe familial de certains fondateurs) ont déclaré agir de concert vis-à-vis de Groupe Open (le « Concert »).

Le Concert détient à ce jour 3.595.746 actions et 6.129.747 droits de vote représentant 44,50% du capital et 56,73% des droits de vote de Groupe Open1.

Il est rappelé que les Fondateurs et Montefiore Investment V S.L.P. avaient engagé des discussions qui ont abouti à la conclusion d'un accord de négociations exclusives (memorandum of understanding) (le « MoU ») le 22 juillet 2020 en vue de l’acquisition par l’intermédiaire de New GO, une société créée pour les besoins de l’opération agissant au nom du Concert (l’ « Initiateur »), de l’intégralité du capital social de Groupe Open à un prix par action de 15,0 euros (l’ « Opération »)2.

Dans ce contexte, conformément aux termes du MoU et une fois le processus d’information-consultation du comité social et économique central de Groupe Open achevé, les Fondateurs et Montefiore Investment V S.L.P. ont souhaité définir dans le Protocole d’Investissement les conditions particulières devant s’appliquer entre eux pour organiser leurs investissements respectifs au sein de New GO ainsi que leurs engagements respectifs dans le cadre de l’Opération.

Du fait de la signature du Protocole d’Investissement (et de la mise en concert qui en résulte), le Concert a franchi à la hausse le seuil de 30% du capital et des droits de vote de Groupe Open. En raison de ce franchissement de seuil et en application des dispositions de l’article 234-2 du règlement général de l’AMF, New GO (agissant pour le compte du Concert) est tenu de déposer un projet d’offre publique d’achat obligatoire visant l’intégralité des actions Groupe Open (l’« Offre »).

Conformément aux dispositions de l’article 231-19 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers (l’ « AMF »), le Conseil d’administration de Groupe Open se réunira dans les prochains jours afin d’émettre un avis motivé sur l’intérêt de l’Offre et sur les conséquences de celle-ci pour Groupe Open, ses actionnaires et ses salariés, sur la base notamment du rapport de l’expert indépendant (le cabinet Crowe HAF, représenté par Olivier Grivillers) et des recommandations du comité ad hoc.

Il est prévu que Portzamparc, filiale du groupe BNP Paribas, agissant en qualité d’établissement présentateur de l’Offre, dépose ensuite, conformément aux dispositions de l’article 231-13 du règlement général de l’AMF, le projet de note d’information de l’Initiateur auprès de l’AMF. Les termes et modalités de l’Offre (en ce compris les principaux termes et modalités du Protocole d’Investissement) seront décrits de manière détaillée dans le projet de note d’information de l’Initiateur qui sera mis en ligne sur les sites internet de Groupe Open (https://finance.open.global/fr) et de l’AMF (www.amf-france.org) et qui pourra être obtenu sans frais auprès de New GO (28 rue Bayard, 75008 Paris) et de Portzamparc BNP Paribas Group (16 rue de Hanovre, 75002 Paris).

Par ailleurs, le projet de note en réponse de Groupe Open, qui inclura notamment le rapport de l’expert indépendant et l’avis motivé du Conseil d’administration sur l’Offre, sera déposé auprès de l’AMF, conformément aux dispositions de l’article 231-26 du règlement général de l’AMF, en même temps que le projet de note d’information de l’Initiateur. Le projet de note en réponse sera disponible sur les sites internet de Groupe Open (https://finance.open.global/fr) et de l’AMF (www.amf-france.org) et pourra être obtenu sans frais auprès de Groupe Open (24-32 rue Jacques Ibert, Carré Champerret, 92300 Levallois-Perret).

Il est précisé que la réalisation de l’Offre reste soumise à la déclaration de conformité de l’AMF sur le projet d’Offre.

A propos de Groupe Open

Avec 3645 collaborateurs et un chiffre d’affaires de 304 M€ en 2019, Groupe Open se positionne comme un acteur majeur des services du numérique et intervient principalement en France (international Luxembourg et Roumanie).

Groupe Open accompagne les entreprises et les organisations dans leur transformation, avec une offre IT et digitale, pour répondre aux enjeux de leurs nouveaux Business Model avec une garantie de contrôle et de coûts maîtrisés dans un contexte de Time to Market et d’agilité.

Groupe Open inscrit sa démarche dans une logique d’avenir par la mise en œuvre de ses valeurs d’entreprise : Pertinence, Audace, Ethique & Responsabilité, Passion et Engagement et son engagement sociétal.

Pour en savoir plus sur Groupe Open : www.open.global

AVERTISSEMENT

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre d’acquérir des titres. L’Offre ne sera réalisée que conformément à la documentation d’offre qui contiendra les termes et conditions complets de l’Offre. La documentation d’offre sera soumise à l’examen de l’AMF et l’Offre ne sera ouverte qu’après obtention de la décision de conformité de l’AMF. Toute décision relative à l’Offre doit se fonder exclusivement sur l’information contenue dans la documentation d’offre.

Le présent communiqué a été préparé à des fins d’information uniquement. La diffusion de ce communiqué, l’Offre et son acceptation peuvent faire l’objet d’une règlementation spécifique ou de restrictions dans certains pays. L’Offre ne s’adresse pas aux personnes soumises à de telles restrictions. En conséquence, les personnes en possession du présent communiqué sont tenues de se renseigner sur les restrictions locales éventuellement applicables et de s’y conformer.

Groupe Open décline toute responsabilité quant à une éventuelle violation de ces restrictions par qui que ce soit.

1 Sur la base d’un nombre total d’actions existantes de la Société s’élevant à 8.079.823, et d’un nombre total de droits de vote théoriques de 10.804.588, conformément à l’article 223-11 du règlement général de l’AMF, au 30 septembre 2020.

2 Pour plus de détails, voir le communiqué de presse en date du 22 juillet 2020

