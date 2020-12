Groupe Open S A : Succès de l'offre publique d'achat initiée par les fondateurs de Groupe Open, en association avec un fonds géré par Montefiore Investment, visant les actions Groupe Open

Regulatory News:

Les fondateurs de Groupe Open (Paris:OPN), ainsi que Montefiore Investment, se félicitent du résultat positif de l’offre publique déposée par l'intermédiaire de la société New GO visant les actions de la société Groupe Open (l’ « Offre »), publié vendredi 18 décembre par l’Autorité des marchés financiers (l’ « AMF »).

Résultats de l’Offre

2.198.404 actions Groupe Open ont été apportées à l’Offre, permettant aux membres du concert de détenir 5.794.150 actions Groupe Open représentant 8.328.151 droits de vote, soit 71,71% du capital et 77,08% des droits de vote de Groupe Open.

L’avis de résultat publié aujourd’hui par l’AMF est disponible sur le site internet de l’AMF (​www.amf-france.org​).

Conformément aux dispositions de l’article 232-4 du règlement général de l’AMF, un communiqué ultérieur de l’AMF précisera le calendrier de réouverture de l’Offre au même prix, soit 15 € par action, afin de permettre aux actionnaires de Groupe Open qui n’ont pas apporté leurs actions de le faire.

Mise à disposition des documents relatifs à l’Offre

La note d'information de New GO et la note en réponse de Groupe Open, telles que visées par l'AMF le 10 novembre 2020 sous les numéros 20-545 et 20-546 respectivement, ainsi que les documents relatifs aux autres informations de ces sociétés, sont disponibles sur le site internet de l'AMF (www.amf-france.org​) et sur le site internet de Groupe Open

(https://finance.open.global/fr/documents/filtre-dacces-aux-informations-et-documents-relatifs-lopa-sur-groupe-open).

Ces documents peuvent être obtenus sans frais auprès de Groupe Open (24-32 rue Jacques Ibert, Carré Champerret - 92300 Levallois-Perret).

A propos de Groupe Open

Avec 3645 collaborateurs et un chiffre d’affaires de 304 M€ en 2019, Groupe Open se positionne comme un acteur majeur des services du numérique et intervient principalement en France (international Luxembourg et Roumanie).

Groupe Open accompagne les entreprises et les organisations dans leur transformation, avec une offre IT et digitale, pour répondre aux enjeux de leurs nouveaux Business Model avec une garantie de contrôle et de coûts maîtrisés dans un contexte de Time to Market et d’agilité.

Groupe Open inscrit sa démarche dans une logique d’avenir par la mise en œuvre de ses valeurs d’entreprise : Pertinence, Audace, Ethique & Responsabilité, Passion et Engagement et son engagement sociétal.

Pour en savoir plus sur Groupe Open : www.open.global

A propos de Montefiore Investment

Créé en 2005, Montefiore Investment est l’investisseur de référence des PME et ETI de services en France. En 15 ans, la société a démontré sa capacité à transformer des PME françaises en véritables champions européens. Grâce à sa forte expertise sectorielle et son savoir-faire, Montefiore Investment accompagne avec succès les entreprises dans leurs projets de croissance et de développement. Ses performances lui ont permis de s’imposer comme une référence incontournable du capital investissement sur le mid-market. Basé à Paris, Montefiore Investment dispose aujourd’hui de plus de 2 milliards d’euros d’actifs sous gestion, et investit des tickets de 20 à 200 millions d’euros par société. Parmi ses investissements : Interflora, Voyageurs du Monde, MisterFly, European Camping Group, Isabel Marant ou Gandi.

Montefiore Investment développe également une activité complémentaire d’investissement immobilier spécialisé.

Pour plus d’information : www.montefiore.fr

