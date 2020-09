Groupe Open : désignation d'un expert indépendant

01/09/2020 | 13:20

Groupe Open annonce la désignation d'un expert indépendant dans le cadre du projet d'offre publique visant les actions Groupe Open, en raison de l'existence de conflits d'intérêts liés à l'offre au sein du conseil d'administration.



Le conseil d'administration a constitué un comité ad hoc, composé de Jessica Ifker-Delpirou, Dominique Malige, et Valérie Benvenuto, qui a pour objet notamment d'assurer le suivi des travaux de l'expert indépendant et de préparer un projet d'avis motivé.



Le conseil a désigné, à l'unanimité de ses membres, et conformément à la recommandation du comité ad hoc, le cabinet Crowe HAF, représenté par Olivier Grivillers, en qualité d'expert indépendant, chargé de rédiger un rapport sur les conditions financières du projet d'offre.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.