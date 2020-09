Groupe Open : – Résultats 1er Semestre 2020

Chiffre d’Affaires : -5%

Résultat Opérationnel Courant : 5,3 M€ | -7%

Groupe Open (Paris:OPN) (ISIN : FR 0004050300 ; segment NextEconomy – 972, services informatiques), Entreprise de Services du Numérique, publie les résultats du premier semestre 2020.

Résultats semestriels 2020

En M€ Juin 2020 Juin 2019 Δ Chiffre d’Affaires 147,9 156,3 -5% Résultat opérationnel courant 5,3 5,8 -7% % ROC 3,6% 3,7% Autres produits et charges opérationnels -0,7 -1,3 Résultat opérationnel 4,6 4,4 Coût de l’endettement financier net -0,4 -0,4 Charge d’impôt -2,7 -2,7 Résultat net des activités poursuivies 1,4 1,2 Résultat Net des activités arrêtées, cédées ou en cours de cession -1,3 -1,9 Résultat net 0,2 -0,7

Groupe Open affiche, sur ce premier semestre, des indicateurs d’activité en retrait : un chiffre d’affaires de -5% et un résultat opérationnel courant de -7%.

Le recours à l’activité partielle a permis de limiter l’impact de la décroissance du chiffre d’affaires sur le résultat opérationnel courant (5,3 M€). Ce dernier est néanmoins en net retrait par rapport à l’attendu.

L’entreprise a comptabilisé une perte complémentaire sur sa filiale hollandaise en Résultat Net des activités en cours de cession, pour 1,3 M€.

Effectifs et Taux d’occupation

Cette décroissance s’explique par la baisse du taux d’occupation et de l’effectif productif interne (3 180 collaborateurs à fin juin 2020 contre 3 247 à fin décembre 2019) ; impacts directs de la crise sanitaire.

Situation financière du 1er Semestre 2020

BILAN ET FLUX DE TRESORERIE

En M€ Juin 2020 Déc 2019 En M€ Juin 2020 Déc 2019 Ecarts d’acquisition 106,9 106,9 Capitaux propres 113,9 112,8 Droits d’utilisation IFRS16 19,9 21,4 Endettement financier 9,4 10,8 Dettes liées aux obligations locatives 21,1 22,7 Trésorerie 31,7 28,0 Autres passifs financiers 3,1 5,8 Actif courant 106,5 99,6 Passif courant 104,5 98,4 Total ACTIF 255,3 248,3 Total PASSIF 255,3 248,3

En M€ Juin 2020 Juin 2019 Flux net de trésorerie généré par l’activité 13,1 3,7 Flux net de trésorerie lié aux opérations d’investissement -3,6 -3,6 Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement -5,8 -8,3 Variation de la trésorerie nette 3,8 -8,2 Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture 28,0 32,2 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 31,7 24,0

La variation de trésorerie traduit notamment la maitrise des délais de règlement client et des encours de production, et bénéficie du décalage de paiement des charges sociales pour 6,5 M€ de mai à juillet [Flux généré par l’activité].

Covid-19 – Mesures entreprises

Les mesures déployées sur le semestre :

- Continuité d’activité avec nos clients assurée par une gouvernance dédiée : l’enjeu était d’assurer la sécurité de tous les collaborateurs et prestataires ainsi que la poursuite de l’activité, pour les missions et projets maintenus,

- Télétravail : l’essentiel des collaborateurs a adopté le télétravail. Depuis le mois de Septembre, il est appliqué un principe de présence de trois jours par semaine sur site Open.

- Activité partielle : De mars à Juillet 2020, 1 250 collaborateurs ont été mis en activité partielle. Ce dispositif a été arrêté au 1er Août pour la majorité d’entre eux.

- Groupe Open n’a pas eu recours au Prêt Garanti par l’Etat.

Offre Publique d’Achat

Pour rappel, les fondateurs de Groupe Open, en association avec un fonds géré par Montefiore Investment, vont lancer une offre publique d’achat sur les actions Groupe Open au prix de 15 euros, afin d’accompagner la transformation de l’entreprise. Le communiqué publié en juillet dernier est disponible sur ce lien.

Un calendrier relatif à cette opération est défini, visant une ouverture de l’OPA fin Octobre et une clôture de la procédure Début 2021.

Synthèse & Perspectives

Ce semestre aura été marqué par la crise sanitaire. Groupe Open, grâce à l’engagement de ses équipes et son organisation managériale, a fait preuve de résilience.

Les dispositifs gouvernementaux combinés à une gestion optimisée ont permis à Groupe Open d’afficher un résultat opérationnel courant en faible baisse et une bonne génération de trésorerie.

Pour l’année 2020, dans un contexte incertain et toujours marqué par un manque de visibilité, Groupe Open anticipe un chiffre d’affaires en décroissance de 5% et un résultat opérationnel courant entre 3% et 4%.

Les résultats du 1er semestre 2020 seront commentés

par Valérie Benvenuto, Frédéric Sebag et Guy Mamou-Mani

au cours de la réunion SFAF qui aura lieu – en ligne - jeudi 10 Septembre à 11h30.

Le support de présentation sera disponible dès la fin de la réunion sur le site web de Groupe Open

Le Chiffre d’Affaires du troisième trimestre 2020 sera publié

jeudi 15 Octobre 2020 par communiqué de presse, après bourse.

Annexe : Définition des indicateurs alternatifs de performance (non définis par les normes IFRS)

Groupe Open utilise l’indicateur financier suivant, non défini par les normes IFRS : Croissance organique

Cet indicateur – Croissance organique - est calculé ainsi :

Cet indicateur mesure l’évolution du chiffre d’affaires net par rapport à la même période de l’année précédente, hors effet de change et hors variation de périmètre ;

L’effet change est obtenu en appliquant les taux de change de l’année précédente aux ventes de l’année en cours et en calculant la différence avec les ventes de l’année en cours.

L’effet périmètre est constitué : des ventes de l’année en cours réalisées par les entités non présentes dans le périmètre de consolidation sur la même période de l’année précédente, et ce jusqu’à leur date anniversaire d’intégration, de la réduction des ventes liée aux activités cédées, non présentes dans le périmètre de consolidation de l’année en cours mais intégrées dans les ventes de la même période de l’année précédente, et ce jusqu’à la date anniversaire de la cession.



Agrégat 06

2020 06

2019 Variation en % Dont effet

change Dont effet

Périmètre Dont croissance

organique Chiffre d’affaires net 147,9 156,3 -5,4% 0% 0,0% -5,4%

A propos de Groupe Open

Avec 3645 collaborateurs et un chiffre d’affaires de 304 M€ en 2019, Groupe Open se positionne comme un acteur majeur des services du numérique et intervient principalement en France. (International : Luxembourg et Roumanie).

Groupe Open accompagne les entreprises et les organisations dans leur transformation avec une offre IT et digitale. Son objectif : Répondre aux enjeux de leurs nouveaux Business Model avec une garantie de contrôle et de coûts maîtrisés dans un contexte de Time to Market et d’agilité.

Open inscrit sa démarche dans une logique d’avenir par la mise en œuvre de ses valeurs d’entreprise : Pertinence, Audace, Ethique & Responsabilité, Passion et Engagement et son engagement sociétal.

