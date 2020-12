Groupe Open : offre publique réouverte jusqu'au 13 janvier

Suite au succès de l'offre publique déposée par l'intermédiaire de New GO visant les actions Groupe Open, les fondateurs de Groupe Open, ainsi que Montefiore Investment, annoncent la réouverture de l'offre à compter du 29 décembre 2020 jusqu'au 13 janvier 2021 (inclus).



À l'issue de l'offre, clôturée le 17 décembre, les membres du concert détenaient 71,71% du capital et 77,08% des droits de vote. L'offre réouverte permettra aux actionnaires qui n'ont pas apporté leurs actions de le faire, et ce au même prix de 15 euros par action.



