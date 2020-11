Groupe Open : signe l'acquisition de la société Neos-SDI

Regulatory News:

Groupe Open (ISIN : FR 0004050300 ; segment NextEconomy – 972, services informatiques) (Paris: OPN), Entreprise de Services du Numérique, annonce l’acquisition de la société Neos-SDI, société de conseil et d’ingénierie informatique, spécialiste de l’environnement Microsoft.

Pour rappel, Groupe Open a signé le 1er Octobre dernier un accord de négociation exclusive avec la société Neos-SDI, dont le positionnement est de faciliter l’accès au Digital IT en s’appuyant sur les technologies Microsoft, emploie plus de 180 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de 15 millions d’euros avec un résultat à l’équilibre.

Répartis sur 4 agences en France (Paris, Lyon, Dijon, Toulouse), Neos-SDI déploie son activité sur 4 piliers :

- Définition et mise en œuvre de la stratégie digitale

- Accompagnement des projets métiers

- Adaptation du système d’information aux évolutions techniques

- Réalisation du maintien en condition opérationnel du système d’information

Neos-SDI - an Open Company - intègre la Direction IT Services de Groupe Open, dirigée par Hervé Skornik, en s’inscrivant comme une Business Unit technologique, dirigée par son manager actuel, Eric Ferriere. Cette entité s’appuie sur le partenariat Microsoft et les solutions associées de Modern Workplace (O365,) ainsi que celles relatives aux services managés autour du Cloud Azure.

S’adossant à Groupe Open, Neos-SDI va renforcer ainsi son positionnement de leader technologique et accompagner ses clients dans leurs projets IT et plus globalement dans leur transformation digitale.

A propos de Neos-SDI

Avec plus de 180 collaborateurs et un chiffre d’affaires de 15 M€ en 2019, Neos-SDI est un spécialiste des technologies Microsoft, parmi les leaders en France.

Neos-SDI accompagne les entreprises et les organisations dans leur transformation digitale avec une offre de services centrée sur les technologies Microsoft. Son objectif : Répondre aux enjeux du Digital IT.

Neos-SDI est portée par des valeurs d’excellence, d’engagement et de pragmatisme vouées à la qualité de service et un engagement sociétal fort.

Pour en savoir plus sur Neos-SDI : www.neos-sdi.com Contacts presse : contact@neos-sdi.com

A propos de Groupe Open

Avec 3645 collaborateurs et un chiffre d’affaires de 304 M€ en 2019, Groupe Open se positionne comme un acteur majeur des services du numérique et intervient principalement en France (international Luxembourg et Roumanie).

Open accompagne les entreprises et les organisations dans leur transformation, avec une offre IT et digitale, pour répondre aux enjeux de leurs nouveaux Business Model avec une garantie de contrôle et de coûts maîtrisés dans un contexte de Time to Market et d’agilité.

Open inscrit sa démarche dans une logique d’avenir par la mise en œuvre de ses valeurs d’entreprise : Pertinence, Audace, Ethique & Responsabilité, Passion et Engagement et son engagement sociétal.

Pour en savoir plus sur Open : www.open.global

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20201110006337/fr/