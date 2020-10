Groupe Open : signe un accord de négociation exclusive avec la société Neos-SDI

Regulatory News :

Groupe Open (Paris:OPN) (ISIN : FR 0004050300 ; segment NextEconomy – 972, services informatiques), Entreprise de Services du Numérique, annonce être entré en négociation exclusive pour une prise de participation majoritaire au capital de la société Neos-SDI, société de conseil et d’ingénierie informatique, spécialiste de l’environnement Microsoft.

Neos-SDI, Faciliter l’accès au Digital IT en s’appuyant sur les technologies Microsoft

Neos-SDI, réalise un chiffre d’affaires de 15 millions d’euros avec un résultat à l’équilibre. La société emploie plus de 180 collaborateurs, répartis sur 4 agences en France (Paris, Lyon, Dijon, Toulouse).

Neos-SDI déploie son activité sur 4 piliers :

- Définition et mise en œuvre de la stratégie digitale

- Accompagnement des projets métiers

- Adaptation du système d’information aux évolutions techniques

- Réalisation du maintien en condition opérationnel du système d’information

Un rapprochement en ligne avec la stratégie de Groupe Open

La crise inédite liée au Covid-19 a bousculé les habitudes de travail. Il a fallu repenser la collaboration et déployer rapidement des outils permettant à chacun de disposer d’un environnement de travail accessible, collaboratif et performant ; environnement notamment adressé par les solutions Microsoft.

« Nous sommes ravis de ce rapprochement qui, dans le cadre de notre stratégie de partenariat Microsoft, vient étoffer notre offre (notamment sur le Modern Workplace (O365) et les services managés autour du Cloud Azure) et enrichir les trajectoires d’évolution de carrière de nos collaborateurs. » déclarent Frédéric Sebag, co-Président d’Open et Eric Decroix, Directeur Partenariat Microsoft.

Neos-SDI - an Open Company - intègre la Direction IT Services de Groupe Open, dirigée par Hervé Skornik

Au sein de la Direction IT Services, Neos-SDI devient une entité à part entière, dirigée par son manager actuel, Eric Ferriere.

En s’adossant à Groupe Open, Neos-SDI va renforcer son positionnement de leader technologique et accompagner ses clients dans leurs projets IT et plus globalement dans leur transformation digitale.

« Ce rapprochement va renforcer notre capacité d’action et ouvrir à nos collaborateurs comme à nos clients de nouvelles perspectives » ajoute Eric Ferrière, Directeur Général de Neos-SDI.

A propos de Neos-SDI

Avec plus de 180 collaborateurs et un chiffre d’affaires de 15 M€ en 2019, Neos-SDI est un spécialiste des technologies Microsoft, parmi les leaders en France.

Neos-SDI accompagne les entreprises et les organisations dans leur transformation digitale avec une offre de services centrée sur les technologies Microsoft. Son objectif : Répondre aux enjeux du Digital IT.

Neos-SDI est portée par des valeurs d’excellence, d’engagement et de pragmatisme vouées à la qualité de service et un engagement sociétal fort.

Pour en savoir plus sur Neos-SDI : www.neos-sdi.com

Contacts presse : contact@neos-sdi.com

A propos de Groupe Open

Avec 3645 collaborateurs et un chiffre d’affaires de 304 M€ en 2019, Groupe Open se positionne comme un acteur majeur des services du numérique et intervient principalement en France (international Luxembourg et Roumanie).

Open accompagne les entreprises et les organisations dans leur transformation, avec une offre IT et digitale, pour répondre aux enjeux de leurs nouveaux Business Model avec une garantie de contrôle et de coûts maîtrisés dans un contexte de Time to Market et d’agilité.

Open inscrit sa démarche dans une logique d’avenir par la mise en œuvre de ses valeurs d’entreprise : Pertinence, Audace, Ethique & Responsabilité, Passion et Engagement et son engagement sociétal.

Pour en savoir plus sur Open : www.open.global

