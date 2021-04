Fiat 500 : un succès qui dure depuis 60 ans

Reconnaissable au premier coup d'œil, la légendaire Fiat 500 a laissé une trace dans le monde de l'automobile. Populaire depuis maintenant plus de 60 ans, ce célèbre 'pot de yaourt' est un classique italien qui a conquis des millions d'automobilistes dans le monde et continue d'en séduire plus d'un !

Retour sur plus de 60 ans d'histoire et 3 générations de véhicules qui font de la Fiat 500 une voiture de référence.

1957 - 1975 : Nuova 500

C'est en 1957 que la première version de la Fiat 500 fait son apparition sous le nom de Nuova 500. C'est la plus petite voiture au monde de l'époque. Créée par le constructeur Fiat et inventée par Dante Giacosa, cette citadine italienne réalise ses premiers pas le 04 Juillet 1957 à Turin lors d'un grand cortège comptant cinq cent Nuova 500.

Avec la Nuova 500, Dante Giacosa a pour idée de créer une voiture économique, simple et passe partout pour faire concurrence aux cyclomoteurs de l'époque.

Avec un poids de 370 kg, 4 places, un moteur 13 CV positionné à l'arrière, ce petit bolide peut atteindre les 90 km/h avec une consommation de seulement 4,5 L/100km. Le modèle est cependant onéreux pour l'époque avec un prix de 500 000 lires italiennes, l'équivalent de 20 salaires d'ouvrier italien.

Mais elle ne connaît pas le succès espéré : jugée trop peu performante et mal équipée, Fiat revoit alors un nouveau modèle mieux adapté et plus puissant (15 CV) qui connaîtra un grand succès avec 4,2 millions d'exemplaires vendus.

La Nuova 500 se décline en plusieurs versions : des versions sports avec des moteurs plus puissants, ou encore des familiales avec la Giardiniera ou encore la 500 R aussi appelée Rinnovata. En 1968, une version décapotable 'Tetto Apribile' devient, dès sa commercialisation, la voiture la plus vendue en Italie. Ce succès passe même les frontières et la Nuova 500 s'offre une virée sur les routes de l'Europe. Malgré cela, et après une baisse des ventes importantes, Fiat décide d'arrêter sa production en 1975.



2007 : Fiat 500

30 ans après la fin de la production de la Nuova 500, le mythe continue de vivre à travers le marché de l'occasion, des collectionneurs et des fans clubs. Pour célébrer ses 50 ans, Fiat décide de la faire renaître en lançant une réinterprétation moderne du design original de 1957 en devenant la Fiat 500.

La voiture garde ses courbes arrondies et élégantes et représente un style rétro iconique qui devient aussitôt populaire. Beaucoup plus grande que le modèle original, elle reste néanmoins petite comparé à de nombreuses autres voitures de l'époque.

Ce modèle reçoit un succès immédiat et les ventes explosent. La Fiat 500 remporte le prix du véhicule européen en 2008. La Fiat 500 s'adapte à toutes les villes et à toutes les générations. Elle se décline en plusieurs versions avec des modèles comme la citadine décapotable, la Fiat 500C, la Fiat 500L une version plus spacieuse, la 500X qui est la version SUV de la gamme ou encore une version plus puissante et élaborée de Carlo Abarth, la Fiat 500 Abarth : préparateur de voiture de sport et fondateur de la marque Abarth, il fait du mythique 'pot de yaourt' un 'scorpion'. La carrosserie est modifiée sur mesure afin de l'alléger et la rendre plus aérodynamique. Elle devient un vrai bolide, avec cette version sportive et agressive.



2015 : Fiat 500

Fiat 500 Fiat 500 Fiat 500 AAprès 8 ans sur le marché, Fiat rafraîchi de nouveau le look de la 500. Des améliorations visuelles sont apportées au modèle classique : nouveaux phares, calandre redessinée, etc. En 2016, une version sportive 'S' fait son entrée dans la gamme avec un look plus agressif mais qui reste moins performante que la version Abarth.

2020 : l'arrivée de la Fiat 500 électrique

Fiat 500 électrique Fiat 500 électrique Fiat 500 électrique

La mini citadine au look néo-rétro prend un nouveau tournant en 2020 avec une génération plus moderne et électrique. Après plusieurs millions d'exemplaires fabriqués et vendus dans le monde depuis 1957, c'est maintenant au tour de la nouvelle Fiat 500 Electrique de faire parler d'elle.

Cette nouvelle génération est composée de 3 carrosseries différentes : la version classique Berline, le modèle cabriolet ainsi que la version 3+1. Cette dernière gagne 1 porte à ouverture 'antagoniste' sur le côté droit de la carrosserie pour un meilleur accès aux places arrière.

Elle propose également 2 types de batteries :

La première affiche une capacité de 42 kWh et une puissance de 118 ch. Selon les modèles, la citadine italienne promet une autonomie moyenne de 320 km en cycle combiné et 460 km en cycle urbain.

La seconde batterie offre une capacité plus petite de 23,7 kWh avec une autonomie de 180 km en moyenne et de 240 km en cycle urbain.

Cette 3ème génération est disponible avec 5 versions Action, Passion, Icône, Icône Plus et la Prima. Elles possèdent toutes 3 différents modes de conduite : Normal, Sherpa et Range. Le mode Sherpa permet d'optimiser un maximum les performances et d'économiser la batterie. Le mode Range possède un système de conduite à une pédale qui permet de rouler de façon plus calme et économique. Une nouvelle génération qui a tout pour plaire, avec une batterie très compétente pour l'utilisation en zone urbaine.



Avec plus de 4 millions d'unités vendues de 1957 à 1975, et près de 3 millions de voitures vendues depuis la renaissance du modèle en 2007, la Fiat 500 totalise plus de 7 millions d'exemplaires vendus en 64 ans d'existence. Né le 4 Juillet 1957, ce mythe continue d'arpenter les villes Italiennes et Européennes tout en élégance et désormais sans un bruit et plus propre grâce à sa nouvelle motorisation électrique.

Sources : Le Point, Fiat, Largus, Le Monde, Automobile Propre