Groupe Parot a publié un chiffre d’affaires de 102 millions d’euros sur le 1er trimestre de son exercice 2021, en progression de 7,2% sur un an à données publiées et de +29,1% à périmètre comparable. Toutefois, dans un contexte de crise sanitaire qui perdure, il reste en recul de 8,8% en comparable par rapport à 2019 (avant crise du Covid-19), précise le spécialiste de la distribution automobile.



" Désormais repositionné et bénéficiant d'une structure financière solide, notre groupe a enregistré un net rebond de ses activités au cours du premier trimestre 2021 alors que le premier trimestre de l'année 2020 avait évidemment été fortement impacté par les effets de la crise sanitaire ", a commenté Alexandre parot, le PDG du Groupe Parot.



" Notre pôle Véhicules Commerciaux affiche une belle dynamique d'activité, qu'il convient de souligner alors que le contexte de crise sanitaire reste toujours présent ", a ajouté le dirigeant.



Concernant ses perspectives, le groupe indique que le deuxième trimestre 2021 sera lui encore impacté par le troisième confinement, avec cependant un effet moindre sur l'activité Véhicules Commerciaux dont le portefeuille de commandes s'avère résilient.