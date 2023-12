Groupe PAROT : A suivre aujourd'hui

Le distributeur automobile Parot annonce entrer en négociations exclusives en vue de l’acquisition par NDK, holding du groupe Tressol Chabrier, d’une participation représentant 77,67% du capital de la société. Le transfert de ce bloc de contrôle serait réalisé à un prix par action Groupe Parot de 8,83 euros, à comparer avec une dernière clôture à 2,50 euros. En cas de réalisation de l’acquisition de ce bloc, NDK déposera un projet d'offre publique d'achat simplifiée obligatoire (Opas) sur le solde des actions Groupe Parot, non compris les actions auto-détenues par Parot, au même prix.



NDK a l'intention, en cas d'atteinte du seuil légal à l'issue de l'Opas, de mettre en œuvre un retrait obligatoire des actions Groupe Parot non apportées à l'offre.



L'acquisition du Bloc de Contrôle et le dépôt de l'Opas auraient probablement lieu à la fin du 1er trimestre 2024 pour un dépôt de l'Opas au début du second trimestre 2024 et un règlement-livraison de l'Opas au début du 3ème trimestre 2024.



Le groupe Tressol Chabrier est un acteur majeur de l'automobile dans le Sud de la France, présent dans 23 villes et 9 départements, distribuant 34 marques auto et moto à travers 72 points de vente.