Groupe PAROT : Ford annonce 6 nouveaux véhicules

Lorsque nous sommes revenus début 2019 sur le marché des véhicules compatibles d'origine avec le Superéthanol-E85, le Kuga a remporté un succès immédiat en France. Nous sommes convaincus que ce carburant, moins cher et plus vert, est plus en phase avec les attentes des Français. Et désormais, 2 de nos véhicules compatibles E85 sont également hybrides !'

- Louis-Carl Vignon, président de Ford France -

En 2019, Ford était le seul constructeur à proposer des véhicules compatibles d'origine E85 avec le Kuga Flexifuel. Un incroyable succès, puisqu'il s'en est vendu 5 919 exemplaires soit 65% des ventes du Kuga en 2019. D'après une étude commandée par Ford* et réalisée en janvier 2021, 4 Français sur 5 ont déjà entendu parler de l'E85 et 75% des personnes interrogées soutiennent ce carburant.

En 2021, alors que la stratégie d'électrification de la marque bat son plein avec 18 véhicules hybrides ou 100% électriques disponibles d'ici la fin de l'année, Ford va encore plus loin en proposant pas moins de 6 nouveaux véhicules compatibles E85, dont 2 véhicules hybrides et Flexifuel :

Fiesta EcoBoost

Puma EcoBoost

Focus EcoBoost mHEV

Kuga FHEV

Fiesta Van

Transit Connect

Ces véhicules, dont les tarifs seront révélés dans les prochaines semaines, seront donc, de série, 100% compatibles avec le Superéthanol (E85).

Ford est parfaitement en phase avec les attentes des conducteurs : plus de la moitié (53%) des Français sont intéressés par un véhicule hybride compatible E85. Au-delà du prix au litre plus intéressant pour 77% d'entre eux, l'E85 dispose d'autres arguments pour séduire : ainsi, pour 54% des Français interrogés par Ford, l'aspect 'plus vert' du superéthanol constitue le deuxième levier d'achat pour un véhicule compatible.

Pour rappel, voici les 8 grands avantages des véhicules compatibles E85, pour les particuliers, comme pour les entreprises :

Économique : avec un prix au litre en moyenne à 0,66€ environ 50% moins cher que le SP95-E10 (1,40 €/l)

Déjà plus de 2 300 stations E85 réparties dans toute la France

Aucun problème d'autonomie : flexible, on peut faire le plein partout en, E5, E10 et E85

Faible surcoût à l'achat avec un prix proche de à celui de la motorisation essence équivalente

Part régionale de la carte grise gratuite dans 10 régions et à moitié prix en Bretagne et Val de Loire

Calcul du Malus favorable avec l'abattement de 40% des rejets en CO2 donc pas de malus pour les clients particuliers

TVA récupérable à 80% sur le carburant E85 pour les sociétés (et même 100% pour les utilitaires)

Un geste facile et immédiat pour l'environnement avec une énergie verte renouvelable et fabriquée en France

Produit à partir de betteraves, de céréales et de leurs résidus

Le Superéthanol-E85 est un carburant qui contient entre 60% et 85% de bioéthanol d'origine végétale, selon la saison, produit à partir de betteraves, de céréales et de leurs résidus. Le bioéthanol est une énergie renouvelable obtenue par la fermentation qui transforme les sucres en alcool. La technologie Flexifuel sur les véhicules Ford compatibles permet, avec un unique réservoir, de fonctionner indistinctement au carburant Superéthanol-E85, au Sans Plomb 95 E5 ou E10 ou à leur mélange dans n'importe quelle proportion.

Les émissions de CO2 du Superéthanol-E85, en analyse de cycle de vie, sont réduites de près de 50% par rapport à l'essence classique. Le cycle de vie complet comprend les émissions de CO2 résultant de la production des matières premières agricoles, de leur transformation en éthanol, de la combustion dans les véhicules dont on déduit l'absorption de CO2 par la photosynthèse des cultures utilisées.

Les 6 véhicules Ford compatibles E85 seront commercialisés en 2021. Ford communiquera le détail de leur disponibilité et leurs tarifs dans les semaines à venir.