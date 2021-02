Groupe PAROT : Ford et Google, le nouveau partenariat

Ford s'associe à Google pour réinventer l'expérience des véhicules connectés

« Alors que Ford poursuit la transformation la plus profonde de son histoire avec l'électrification, la connectivité et la conduite autonome, le rapprochement de Google et de Ford permet la mise en place d'un véritable centre d'innovation capable d'offrir une expérience personnalisée à nos utilisateurs et de moderniser notre entreprise. » Jim Farley, Président de Ford.

Ford et Google annoncent ce jour un partenariat stratégique inédit pour accélérer la transformation de Ford et réinventer l'expérience du véhicule connecté. Ford a également annoncé qu'il avait choisi Google Cloud pour tirer parti de l'expertise mondiale de Google en matière de gestion des données, d'intelligence artificielle (IA) et de Machine Learning. Dans ce partenariat qui va être établit pour six ans à partir de 2023, tous les véhicules Ford et Lincoln seront tous équipés d'Android, avec les applications et services Google directement intégrés.



Gamme Ford Gamme Ford

Pour favoriser une innovation permanente, Ford et Google mettent en place un nouveau groupe de collaboration, Team Upshift. Team Upshift permettra aux utilisateurs de vivre des expériences personnalisées et ouvrira des perspectives inédites basées sur les données. Cela pourra concerner des projets allant du développement de nouvelles expériences d'achat de véhicule, à la création de nouvelles offres d'achat basées sur des données ...

Google s'invite dans tous les véhicules Ford

Dès 2023, les utilisateurs de Ford et Lincoln pourront bénéficier d'expériences numériques basées sur le système d'exploitation Android ainsi que sur des applications et services intégrés de Google, qui comprennent une technologie cartographique et vocale avec :

Google Assistant, les conducteurs peuvent garder les yeux sur la route et les mains sur le volant, en lançant des commandes simplement avec leur voix.

en lançant des commandes simplement avec leur voix. Google Maps comme système de navigation principal des véhicules, les conducteurs peuvent atteindre leur destination plus rapidement grâce à des informations sur le trafic en temps réel, le réacheminement automatique, le guidage sur la voie et bien plus encore.

grâce à des informations sur le trafic en temps réel, le réacheminement automatique, le guidage sur la voie et bien plus encore. Google Play, les conducteurs auront accès à leurs applications préférées pour écouter de la musique, des podcasts, des livres audio et bien d'autres possibilités encore. Ces applications sont optimisées et intégrées pour une utilisation à bord des véhicules.

Rendez-vous en 2023 pour tester cette nouvelle technologie !

Source : Ford