Groupe PAROT : Interview Didier Seigne - TDS Transport

TDS Transport

Spécialiste dans le transport de marchandises sur le département de la Corrèze, Transport Didier Seigne est un fidèle clientFord et du Groupe PAROT. Son fondateur Didier Seigne répond à nos questions !

Quelle est l'activité et le quotidien de votre entreprise ?

Nous sommes une entreprise familiale de 12 personnes, basée à Malemort-sur-Corrèze et nous travaillons sur les départements 19 et 24. Notre entreprise est spécialisée dans le transport de marchandises, notamment pour le secteur médical telles que les pharmacies. J'ai une flotte de 10 véhicules pour une équipe de 12 personnes.

Si vous deviez résumer votre activité en 3 mots, que diriez-vous ?

Agréable, pas compliqué, il faut être assez réactif car nous avons beaucoup de livraisons en une seule journée. Il faut également aimer la route et le contact des gens.

Pourquoi avez-vous choisi le Groupe PAROT pour vos flottes de véhicules ?

Notre flotte est composée de 10 véhicules Ford et nous sommes clients du Groupe PAROT depuis maintenant près de 15 ans. Ils ont su nous faire confiance dans le développement de la société et je suis très satisfait du service commercial et après-vente.

Que représente la marque Ford pour vous ?

C'est une marque de confiance, avec des véhicules adaptés et confortables.

En quoi le Ford Transit est-il adapté à votre métier ?

Les utilitaires Ford Transitsont particulièrement adaptés à notre métier. Je n'ai jamais trouvé un véhicule plus confortable et aussi bien équipé. Nos équipes passent leurs journées sur la route, nous nous devons d'avoir des véhicules fiables, confortables et pratiques, je ne peux que recommander la marque Ford ! Le volume de chargement est également un plus : 20m3, 16m3, 14m3, il y en a pour tous les types de marchandises !

Dernière question : quelle est votre option favorite dans un véhicule ?

La caméra de recul est vraiment très pratique au quotidien et cela évite d'abîmer les véhicules !