Groupe PAROT : Tout savoir sur les batteries IVECO

Vous avez actuellement un véhicule utilitaire ou un camion IVECO et vous vous posez des questions concernant votre batterie ? On vous explique tout sur les batteries IVECO, ce que vous devez savoir, et comment être sûr de faire le bon choix !

La batterie est un élément essentiel de votre véhicule, car c'est elle qui fournit le courant généré par l'alternateur. Sans batterie, impossible de démarrer son véhicule !

Il s'agit d'un dispositif autonome qui remplit 3 fonctions principales:

Délivrer l'énergie nécessaire au démarrage du véhicule.

Alimenter les consommateurs électriques additionnels (hayon élévateur, équipements de confort...) et permanents (alarme, ordinateur de bord...).

Compléter l'énergie fournie par l'alternateur lorsque le moteur tourne moins vite et lui fournit moins d'énergie.

Elle joue un rôle primordial, celui d'emmagasiner l'énergie électrique produite par l'alternateur. Celle-ci est stockée et nécessaire au démarrage du moteur ainsi qu'au fonctionnement des divers accessoires nécessitant une alimentation en électricité.

La batterie est sollicitée dans plusieurs cas : quand le moteur est en marche, quand beaucoup d'appareils sont utilisés alors que le moteur tourne au ralenti (par exemple dans le cas d'un embouteillage sous la neige ou sous la pluie) et quand le moteur est à l'arrêt, car certains équipements électriques restent actifs. C'est notamment le cas du système de verrouillage centralisé et de l'horloge mais également de l'utilisation prolongée de l'autoradio ou l'allumage en continu des phares.

« Les besoins en énergie des véhicules sont variables. Ils dépendent du type d'utilisation et du niveau d'équipement électrique. Bien choisir sa batterie, c'est avant tout garantir sa durée de vie et réduire les risques d'immobilisation. Une panne de véhicule sur trois est liée à une batterie vide ou défectueuse. Les vibrations représentent l'une des principales causes de casse.»

Les véhicules IVECO évoluent et leurs batteries aussi. Elles répondent aujourd'hui aux nouvelles exigences :

Multiplication des consommateurs électriques de bord.

La puissance moyenne des moteurs a plus que doublée. 1973 = 22cv/litre de cylindrée > 2013 = 48cv/litre de cylindrée.

Déplacement de la batterie. Pour les camions ayant une grande autonomie en gasoil (ex. : Stralis & Trakker Euro VI), il n'y a plus de place pour la batterie sur le côté du châssis. Celle-ci a donc été placée à l'arrière. Elle est maintenant exposée à de plus fortes vibrations et est beaucoup moins accessible.

Camions de transport, véhicules utilitaires légers, véhicules de chantier, tous n'ont pas les mêmes besoins en matière d'énergie et de résistance aux vibrations. Qui mieux qu'IVECO peut proposer des batteries adaptées à ses propres véhicules? Grâce aux dernières technologies SHD & HVR, les batteries Iveco sont plus performantes et plus fiables :

Une aptitude au cyclage (Endurance) jusqu'à 3 X supérieure aux batteries standard.

Une résistance aux vibrations jusqu'à 30 X supérieure.

Une réserve d'énergie (Ah) jusqu'à 10% supérieure à la valeur annoncée (ex: 225Ah = > 247Ah).

Une consommation d'eau divisée par 7 par rapport aux batteries conventionnelles.

« En résumé, la durée de vie des batteries est accrue, la réserve d'énergie est plus importante, le risque de décharge profonde et de panne est diminuée et les frais d'entretien sont réduits ! Meilleure capacité de démarrage, temps de recharge réduit de 50% ou encore sécurité renforcée, sont autant d'autres atouts qui de la batterie IVECO la solution unique ! »

Nos derniers conseils :

Il est important de toujours faire contrôler son alternateur et son démarreur avant de changer sa batterie.

Les batteries poids-lourd doivent toujours se changer par paire. Il ne faut jamais changer qu'une batterie. En effet, celle-ci sera surchargée par l'alternateur.