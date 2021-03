Groupe PAROT : Rencontre avec Matthieu, responsable atelier au sein du Groupe PAROT

Matthieu, responsable atelier chez PAROT VI depuis plus d'un an, nous a accordé une interview pour nous parler de son parcours et de son métier.

Depuis combien de temps travailles-tu en tant que responsable atelier au sein du Groupe PAROT ? Quel est ton parcours ?

Ça fait 1 an et 4 mois que je travaille au sein du Groupe PAROT dans la branche des véhicules commerciaux. J'ai travaillé pendant de nombreuses années à la réception atelier et aussi en tant que chef d'atelier dans l'automobile pour des marques comme Fiat ou Alfa Romeo. Par la suite, je suis parti à Bayonne pour travailler en tant que directeur d'une concession automobile. Je suis revenu sur Bordeaux 5 ans après pour travailler dans le véhicule industriel au Groupe PAROT en tant que responsable atelier.

En quoi consiste tes missions au quotidien ?

Aujourd'hui mes missions consistent à répartir le travail de chaque personne, organiser un planning pour connaître le travail de chacun, suivre le chiffre d'affaires atelier de l'entreprise, gérer les problèmes, gérer l'humain, c'est à dire environ 30 personnes, et mettre en place des actions pour que tout soit pérenne.



Quelles sont les qualités requises dans ton métier ?

De la rigueur, de la rapidité et aussi être méthodique. Quand on est responsable, il faut savoir apporter une solution à chaque problème.

Si tu devais résumer ton métier en 3 mots ?

Être diplomate, savoir encadrer et être à l'écoute. Je fais à la fois un travail d'équipe avec mes collaborateurs et je suis en lien avec la clientèle.

Raconte nous une journée type

L'avantage de ce travail, c'est qu'aucune journée ne se ressemble. Mais si je devais décrire une journée type, je dirais que je commence par regarder comment se passe le planning atelier, avec les techniciens et les chefs d'équipe.Si y'a des véhicules qui ont des problèmes, il faut trouver des solutions avec eux. Lors de la prise de rendez-vous client, je répartis le travail à faire entre le réceptionnaire et le chef d'équipe. L'objectif ensuite est de gérer les mails, les problèmes de garanties, contrôler le chiffre d'affaires, vérifier si les devis ont été faits et acceptés par les clients, s'il y a un problème particulier avec un client et trouver une solution à chaque problème.

Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier ?

La diversité. Comme je le disais, aucune journée ne se ressemble et il faut être passionné. On travaille beaucoup dans l'urgence, donc on se doit d'être réactif et c'est ça qui me plait et qui me motive tous les matins en me levant. Si on amène le plaisir, la joie et la motivation, ça se ressent au niveau de l'équipe. Le fait qu'il y ait une bonne ambiance au niveau de l'équipe, ça met à l'aise le client.

La chose dont tu es le plus fière, dans ta vie professionnelle et/ou dans ta vie personnelle ?

Mon parcours. J'ai gravi les échelons pour arriver à ce que je souhaitais. C'est un métier où on peut évoluer. Il y a du travail, de la perspective et on peut continuer à progresser.

Quels sont les challenges auxquels tu dois faire face dans ton métier ?

Le plus gros challenge est d'arriver à fédérer une bonne équipe. C'est très important car c'est aussi l'image que nous dégageons. Je souhaite mettre les bonnes personnes au bon endroit et que chaque personne fasse le travail qu'on lui demande pour que la clientèle soit satisfaite. Mon rôle c'est de les accompagner pour qu'ils puissent monter en compétence.

Si tu devais définir le Groupe PAROT en quelques mots ?

Je dirais que c'est un groupe familial et réactif.

Comment imagines-tu ton métier dans les prochaines années ?

Peut-être avoir plusieurs sites à gérer. Mon objectif est encore de gagner en compétence.

Quelque chose à ajouter ? Un message à faire passer

Nous sommes là pour aider et pour répondre aux attentes des professionnels. Nous devons être réactifs et toujours trouver une solution pour qu'ils puissent exercer leur travail.