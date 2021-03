Groupe PAROT : Rencontre avec des pros !

Rencontre avec des pros !

Ce sont des véhicules adaptés pour le BTP et nous les renouvelons d'ailleurs tous les 3 ans. Ils sont très bien équipés et bien conçus, et la technologie est un plus. Les bennes ont aussi un très bon volume de chargement. Nous nous en servons pour transporter et évacuer les matériaux, etc. Je n'ai rien à redire. C'est LE véhicule qui correspond à notre métier.

Que représente la marque Ford pour vous ? Après quelques recherches, le rapport qualité prix me paraissait bon et IVECO était le leader dans les véhicules industriels. Je me suis donc dirigé naturellement vers cette marque

Pourquoi avez-vous choisi le Groupe PAROT pour vos flottes de véhicules ? Nous avons actuellement 35 véhicules légers et poids lourds IVECO. Cela fait maintenant 35 ans que nous sommes clients du Groupe PAROT. Ma flotte a toujours été chez IVECO et je suis satisfait de la relation avec les équipes Groupe PAROT. Elles sont à l'écoute et savent réagir en cas de problème.

Si vous deviez résumer votre activité en 3 mots, que diriez-vous ? Notre force est la polyvalence, la diversification et l'adaptation. Nous travaillons principalement pour la SNCF, les autoroutes, les conseils généraux, les ports autonomes, les départements, la communauté urbaine, etc. Notre travail est donc très varié et nos collaborateurs sont très polyvalents et s'adaptent à tous les secteurs.

Quelle est l'activité et le quotidien de votre entreprise ? Nous sommes spécialistes des travaux de génie civil et réparations d'ouvrages d'art. Nous possédons également des activités d'étanchéité, de pose de joints de chaussée et de pontage de fissures routières. Nous avons 2 sites sur la Nouvelle Aquitaine et environ 90 collaborateurs.

Merci à Michel Nicoli de nous avoir accordé du temps pour cette interview !

ETS Lefeuvre

Quelle est l'activité et le quotidien de votre entreprise ? Ets LeFeuvre est une entreprise de l'industrie agroalimentaire et spécialisée dans la fabrication de crêpes, galettes de sarrasin, blinis, etc. Nous travaillons essentiellement pour les professionnels de la région Ile-de-France avec les restaurateurs et traiteurs, les grossistes et les grandes surfaces alimentaires. Pourquoi avez-vous choisi le Groupe PAROT pour vos flottes de véhicules ? Je souhaitais un véhicule qui soit compatible avec nos convictions écologiques et de RSE. Je cherchais un véhicule utilitaire propre, adapté à mon quotidien, et le Transit me plaisait beaucoup. Nous avons donc opté pour le modèle hybride et cela offre une certaine sécurité sur les longs trajets et dans notre quotidien.

En quoi le Ford Transit est-il adapté à votre métier ? C'est un véhicule avec beaucoup de volumes tout en étant assez compact pour pouvoir circuler et se garer facilement. J'ai pu aménager l'intérieur avec des espaces de rangement pour mon matériel : c'est un véhicule bien pensé et optimisé pour mon quotidien. Nous roulons toute la journée et le véhicule est très confortable pour tous nos trajets.

Pourquoi avez-vous choisi le Groupe PAROT pour vos flottes de véhicules ? Nous ne connaissions pas la marque Ford et, après plusieurs recherches, nous nous sommes tournés vers le Ford Transit qui correspondait parfaitement à nos attentes pour le chargement, la taille et le confort. La vente s'est bien passée et nous aimerions maintenant investir dans un véhicule Ford utilitaire Benne afin de faciliter nos travaux d'élagage.

Nous sommes une société d'aménagement paysager et nous nous occupons de l'entretien, la création de jardin et l'élagage chez les professionnels et particuliers, sur Paris et le sud de la région parisienne.

Quelle est l'activité et le quotidien de votre entreprise ? Nous sommes une société d'aménagement paysager et nous nous occupons de l'entretien, la création de jardin et l'élagage chez les professionnels et particuliers, sur Paris et le sud de la région parisienne.

Merci à Antoine Zagaroli de nous avoir accordé du temps pour cette interview !



TDS Transport

Spécialiste dans le transport de marchandises sur le département de la Corrèze, Transport Didier Seigne est un fidèle client Ford et du Groupe PAROT. Son fondateur Didier Seigne répond à nos questions !

Quelle est l'activité et le quotidien de votre entreprise ?

Nous sommes une entreprise familiale de 12 personnes, basée à Malemort-sur-Corrèze et nous travaillons sur les départements 19 et 24. Notre entreprise est spécialisée dans le transport de marchandises, notamment pour le secteur médical telles que les pharmacies. J'ai une flotte de 10 véhicules pour une équipe de 12 personnes.

Si vous deviez résumer votre activité en 3 mots, que diriez-vous ?

Agréable, pas compliqué, il faut être assez réactif car nous avons beaucoup de livraisons en une seule journée. Il faut également aimer la route et le contact des gens.

Pourquoi avez-vous choisi le Groupe PAROT pour vos flottes de véhicules ?

Notre flotte est composée de 10 véhicules Ford et nous sommes clients du Groupe PAROT depuis maintenant près de 15 ans. Ils ont su nous faire confiance dans le développement de la société et je suis très satisfait du service commercial et après-vente.

Que représente la marque Ford pour vous ?

C'est une marque de confiance, avec des véhicules adaptés et confortables.

En quoi le Ford Transit est-il adapté à votre métier ?

Les utilitaires Ford Transit sont particulièrement adaptés à notre métier. Je n'ai jamais trouvé un véhicule plus confortable et aussi bien équipé. Nos équipes passent leurs journées sur la route, nous nous devons d'avoir des véhicules fiables, confortables et pratiques, je ne peux que recommander la marque Ford ! Le volume de chargement est également un plus : 20m3, 16m3, 14m3, il y en a pour tous les types de marchandises !

Dernière question : quelle est votre option favorite dans un véhicule ?

La caméra de recul est vraiment très pratique au quotidien et cela évite d'abîmer les véhicules !



Merci à Didier Seigne de nous avoir accordé du temps pour cette interview !