Groupe Parot : en net recul après un point d'activité

Le 10 novembre 2023 à 14:40

Groupe Parot lâche près de 6%, au lendemain de l'annonce d'un chiffre d'affaires à fin septembre 2023 de 281,5 millions d'euros, en hausse de 6,6% par rapport aux neuf premiers mois de l'année dernière (+10,9% en comparable).



'Cette croissance reste portée par la complémentarité de nos deux pôles d'activité, véhicules particuliers et commerciaux, et la résilience de nos ventes, tant en véhicules neufs et d'occasion, qu'en après-vente et services associés', selon son PDG Alexandre Parot.



A fin septembre, le groupe spécialisé dans la distribution automobile confirme ses perspectives favorables pour la fin de l'année 2023, ajoutant toutefois que ses équipes 'sont désormais concentrées sur le premier semestre 2024 dont la visibilité est plus réduite'.



