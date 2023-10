Groupe Parot: hausse de 57% de l'Ebitda au 1er semestre 2023

Le 05 octobre 2023 à 18:30 Partager

Le Groupe Parot affiche un résultat net consolidé de 1,9 million d'euros pour le 1er semestre 2023, contre 1,5 million il y a un an. Le spécialiste de la distribution de véhicules particuliers et commerciaux précise que son Ebitda atteint 7,7 millions d'euros contre 4,9 millions il y a un an, en hausse de 57%, pour un chiffre d'affaires passé de 181 à 203 millions. Le groupe se dit "confiant sur ses perspectives de croissance, de maintien de ses marges opérationnelles, et sur la résilience de ses résultats pour l'année 2023".



" La hausse des volumes et la progression continue de nos activités Service contribuent positivement à notre performance opérationnelle, ce dans nos deux pôles d'activité, et avec une attention constante portée sur la maîtrise de nos charges ", précise Alexandre Parot, PDG. " Parallèlement, nous avons travaillé à améliorer notre ratio d'endettement qui a encore gagné 0,8 point comparé à fin décembre 2022 ".